اهالی فدراسیون والیبال به سوگ نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم پناهی‌ها مدیر کمیته فرهنگی و مسئول کارپردازی فدراسیون والیبال ظهر امروز چهارشنبه دار فانی را وداع گفت. پناهی‌ها که یکی از با سابقه ترین پرسنل فدراسیون والیبال بود، در طول پانزده سال خدمت خود در این فدراسیون مسئولیت‌های متعددی از جمله مدیریت کمیته روابط عمومی، مسئول انبار، مدیر کمیته فرهنگی، مسئول بسیج مستضعفین فدراسیون والیبال و در آخرین مسئولیت خود مدیریت واحد کارپردازی را برعهده داشت.

رئیس و همکاران وی در فدراسیون والیبال در پیامی این مصیبت وارده را تسلیت گفتند:

« چگونه باور کنیم رفتنت را تویی که سال‌ها خدمت صادقانه و خالصانه‌ات در عرصه نظامی و ورزش کشور زبانزد خاص و عام بود.

بدینوسیله ضایعه درگذشت دوست صدیق و همکار عزیزمان جناب سرهنگ رحیم پناهی‌ها را به خانواده محترم و همکاران و اهالی ورزش و خانواده بزرگ والیبال تسلیت عرض نموده و با آرزوی غفران الهی برای آن عزیز ز دست رفته از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم به همه ما و بازماندگان محترم در غم از دست دادن این یار دیرینه صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.»