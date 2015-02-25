به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر چهارشنبه در جلسه كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان كه پیرامون بررسی بودجه ۹۴ حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری برگزار شد، افزود: راهبرد حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری در سال ۹۴ عمق بخشی به آموزشهای شهروندی و فرهنگ جهاد و شهادت است.

وی عنوان کرد: عمق بخشی به برنامه ها اثرگذاری بسیاری به دنبال دارد و در آموزشهای شهروندی باید این موضوع مورد توجه واقع شود.

رضایی برگزاری اردوهای شهروندی را از راهكارهای عمق بخشی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و اظهار كرد: باغ موزه دفاع مقدس همدان از سرمایه گذاریهای ارزشمندی است كه مهمترین اثربخشی را در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

وی با بیان اینكه آموزشهای شهروندی در دراز مدت نتیجه بخش خواهد بود، افزود: بهره گیری از ظرفیت های آموزش و پرورش و آموزش بانوان در حوزه برجسته ای است كه در اثربخشی آموزشهای شهروندی بسیار پاسخگو خواهد بود.

نباید به معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان دیدگاه درآمدی داشت

رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان با تاكید بر اینكه نباید به معاونت فرهنگی و اجتماعی دیدگاه درآمدی داشت، گفت : برنامه های این حوزه همانند دیگر حوزه های شهرداری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینكه در آموزشهای شهروندی باید به نقش تربیتی توجه كرد، گفت: در برنامه های فرهنگی و اجتماعی باید بصورت بنیادی و زیربنایی در ابعاد مختلف تربیتی وارد شد.

علی اكبر نظری بهره گیری از نظرات كارشناسان در امور تربیتی را مهم دانست و افزود: با توجه به اینكه شورا سیاستهای كلی را در قالب ۳۶ مورد به شهرداری اعلام كرده بر این اساس شهرداری باید آنها را راهبردی كند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به اینكه كارهای فرهنگی نیاز به هزینه دارد، گفت: هزینه در این حوزه ها نوعی سرمایه گذاری است.

رضا غلامی خجسته با اشاره به مشكلات و محدودیت های مالی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان، اظهار كرد: باید در حوزه سخت افزاری اجرای پروژه های نیمه تمام در اولویت كارها قرار گیرد.

وی بر برگزاری اردوهای زیارتی و استمر این اردوها در طول سال برای فصل جدید را ضروری دانست و اظهار كرد: اینگونه برنامه ها در بلند مدت اثرات بالایی در جامعه دارد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینكه مشاركت شهروندان در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی اثرات بالایی به دنبال دارد، گفت: در هر برنامه ای كه با مشاركت شهروندان مواجه بوده موفقیت ها و اهداف حاصل شده است.

برنامه های فرهنگی و اجتماعی را باید با محوریت مردم، پایگاههای مقاومت بسیج، هیئت امنای مساجد و هیئت های مذهبی پیش برد

ابراهیم مولوی با اشاره به معضلات اجتماعی و جنگ نرم دشمنان علیه ایران اسلامی اظهار كرد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی را باید با محوریت مردم، پایگاههای مقاومت بسیج، هیئت امنای مساجد و هیئت های مذهبی پیش برد و در این راستا از نظرات كارشناسان و متخصصین نیز باید بهره گرفت.

وی صرف هزینه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را نوعی سرمایه گذاری بلند مدت دانست و افزود: چنانچه برنامه ها و اقدامات عمیقی صورت پذیرد هزینه ها هدر نرفته و بلكه نتایج مثبت و ماندگاری برای نسل جدید و آینده به دنبال خواهد داشت.

وی استفاده از روشهای مختلف در آموزشهای شهروندی را ضروری دانست و گفت: در مسایل فرهنگی و تربیتی و آموزشهای شهروندی باید از امكانات روز از جمله فضای رسانه بویژه فضای مجازی و شبكه های اجتماعی به نحو درستی بهره گرفت.

رئیس مركز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان نیز برساماندهی برگزاری یادواره های شهدا تاكید كرد و گفت: با توجه به اینكه شهدا جایگاه بالا و ارزشمندی دارند برگزاری یادواره ها باید یكسان سازی شود و برای شهدایی كه تاكنون یادواره برگزار نشده نیز این برنامه ها برگزار شود.

نرگس نورالله زاده با بیان اینكه در برنامه های یادواره های شهدا باید تمامی اقشار حضور داشته و شركت كنند، افزود: در راستای اثرگذاری بیشتر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید مراسم عمومی برگزار شود.