کرسی طب سنتی یونسکو تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ملی یونسکو- ایران با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران به ویژه بخش طب سنتی این فرهنگستان به ریاست دکتر ولایتی، تایید نهایی تاسیس کرسی طب سنتی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را از سازمان جهانی یونسکو دریافت کرد.

سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به اینکه این کرسی، نوزدهمین کرسی یونسکو است که در ایران تاسیس می شود، تاکید کرد که طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی در تاریخ چند هزارساله ایران جایگاه بسیار ویژهای داشته و دارد.

وی افزود: اندیشمندانی چون ابن سینا و زکریای رازی ایرانیانی هستند که کتاب هایشان در سراسر دنیا مورد مطالعه و استفاده پژوهشگران قرار می گیرد.

سعیدآبادی در ادامه با تاکید بر نیاز به کرسی طب سنتی یونسکو در ایران و با توجه به این ظرفیت های علمی و تاریخی و فعالیت های ارزشمند دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف در این خصوص گفت: امید است با راه اندازی این کرسی علاقه مندان و پژوهشگران در رشته های مختلف بتوانند از ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی این کرسی استفاده بهینه کنند.