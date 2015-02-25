ذخیره زرادخانه اتمی کره شمالی به ۱۰۰ سلاح هسته ای می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اکسپرس، محققان آمریکایی پیش بینی کردند که ذخیره زرادخانه اتمی کره شمالی در پنج سال آتی به ۱۰، ۲۰ و حتی ۱۰۰ سلاح هسته ای می رسد.

این موسسه تحقیقاتی آمریکایی-کره ای پیش بینی کرد که زرادخانه اتمی کره شمالی که در حال حاضر ۱۰ تا ۱۶ سلاح هسته ای بوده، در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ کلاهک می رسد.

همچین شمار کلاهک های کره شمالی در چند سال آتی به ۵۰ قبضه افزایش می یابد که برای پیونگ یانگ این امکان را فراهم می کند تا شمار کلاهک های خود را بر روی نسل جدیدی از موشک های بالستیک میان‌ برد و کوتاه برد افزایش دهد.

این موسسه تحقیقاتی همچنین از قابلیت کره شمالی برای حمله به شمال شرق آسیا به ویژه کره جنوبی و ژاپن با استفاده از سیستم‌ های موشکی و احتمال استقرار تعداد محدودی از موشک‌ های تائه پودونگ برای حمله به ایالات متحده خبر داد.