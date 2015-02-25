به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی پیش از ظهر چهارشنبه درآیین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، میلاد حضرت زینب(س) را تبریک گفت و اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های مختلفی در همه نقاط استان است که این استان را ویژه و استراتژیک کرده است.

وی به اهمیت راه و مسکن و زیباسازی شهری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر نیز شاهد تخصیص اعتبارات بسیار خوبی به توسعه راه‌های استان بوشهر بودیم.

معاون سیاسی‌ امنیتی استانداری بوشهر با بیان اینکه تخصیص ۶۶ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور به بوشهر بیانگر اهمیت راه‌ها است، اذعان داشت: راه‌های ورودی و خروجی استان بوشهر با این اعتبارات به خوبی توسعه می‌یابد.

وی اضافه کرد: کارهای بسیار خوبی در زمان مدیریت علیرضا صفایی در اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفته است ولی کارهای بسیار دیگری نیز نیاز است که صورت بگیرد که امیدواریم در ادامه شاهد اجرای آن باشیم.

حقیقی در ادامه تصریح کرد: تمایل داشتیم که همچنان شاهد فعالیت مهندس صفایی باشیم ولی ایشان خواستار رفتن از این مسئولیت و فعالیت در حوزه تدریس بودند.

وی با بیان اینکه مسئولیت اداره راه و شهرسازی بسیار سنگین است، ادامه داد: برای مهندس رستمی در مسئولیت اداره راه و شهرسازی استان بوشهر آرزوی موفقیت داریم و همکاری‌های کامل را برای اجرای طرح‌های این اداره کل خواهیم داشت.

در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های علیرضا صفایی، فرزاد رستمی به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر معارفه شد.