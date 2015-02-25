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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

حاجی زاده:

اعتبارات تملک و مسیرگشایی های تبریز در سال ۹۴ دو برابر می شود

اعتبارات تملک و مسیرگشایی های تبریز در سال ۹۴ دو برابر می شود

تبریز - سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از دو برابر شدن اعتبارات تملک و مسیرگشایی های این شهر در سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تصویب بودجه سال ۹۴ شهرداری تبریز اظهار داشت: طی توافقاتی که بین اعضای شورای شهر انجام شد رقم پیشنهادی شهرداری تبریز که بالغ بر ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود، نهایی و تصویب شد.

وی با اشاره به برخی جزئیات این بودجه گفت: اعتبارات مربوط به تملک و مسیرگشایی ها در سال ۹۴ دو برابر شده و از جمله تغییرات مهم اعمال شده در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ افزایش بودجه تملک و مسیرگشایی طرح های ناتمام و سایر املاک مناطق شهرداری از هزار و ۸۰ میلیارد ریال پیشنهادی به دو هزار میلیارد ریال است.

حاجی زاده افزود: شهرداری نیز موظف شد اجرای طرح های ناتمام مربوط به مسیرگشایی و تملک را که در اولویت دوم پیش بینی شده بود در اولویت اول قرار دهد.

وی ادامه داد: امیدواریم با این مصوبه مهم تمامی ۶۰ طرح مربوط به تملک و مسیر گشایی که طی چند سال اخیر در بودجه مناطق شهرداری پیشنهاد اما به علت عدم تخصیص اعتبارات کافی اجرایی نشده، عملی و رضایت خاطر شهروندان عزیز فراهم شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اعمال تغییراتی در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ شهرداری تبریز اظهار داشت: طرح های جدید بر اساس ضرورت و نیاز کلانشهر تبریز و مطالبات شهروندان از نمایندگانشان در پارلمان محلی در حدود هزار میلیارد ریال پیشنهاد و به شهرداری اجازه داده شد بدون افزایش سقف بودجه و با اتخاذ تمهیداتی از جمله حذف برخی طرح های غیر اولویت دار آورده شده در لایحه بودجه سال آتی، افزایش برخی کدهای درآمدی، صرفه جویی در هزینه های جاری و اخذ تسهیلات، پیشنهادات جدید را جایگزین کند.

حاجی زاده در تشریح اولویت های بودجه سال آینده شهرداری این کلانشهر یادآور شد: توسعه حمل و نقل و عبور و مرور شهری با ۳۷ درصد (هشت هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال) اولویت اول شهرداری در سال ۹۴ است و در این راستا علاوه بر ادامه اجرای طرح قطار شهری تبریز، بهره گیری از تمامی ظرفیت های حمل و نقل ترکیبی از جمله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، تراموا، مونو ریل و نیز تولید واگن در دستور کار شهرداری تبریز خواهد بود.

وی افزود: برنامه ریزی توسعه شهری با ۱۹ درصد (چهار هزار و ۹۰ میلیارد ریال) و بهبود محیط شهری با ۱۸ درصد (سه هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال) دو اولویت بعدی بودجه سال ۹۴ شهرداری تبریز است.

کد مطلب 2506660

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