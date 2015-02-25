به گزارش خبرنگار مهر، برای وزارتخانه‌ای مانند ورزش و جوانان که به خاطر نزدیک شدن به المپیک سال حساس و تعیین کننده‌ای در پیش دارد، این هفته‌های پایانی سال بهترین فرصت برای رسیدگی به کارهای عقب افتاده است تا به این ترتیب بتواند سال جدید را با دغدغه کمتر و فراغ بال بیشتر برای اجرایی کردن برنامه های مورد نظر آغاز کند.

این در حالی است که مسئولان این وزارتخانه تعلل سوال برانگیزی در مورد برخی از این کارهای عقب افتاده دارند، مانند برگزاری انتخابات فدراسیون پزشکی- ورزشی.

در مجموع، مجمع انتخاباتی فدراسیون ها و برگزاری با تاخیر آن یکی از دلایل مورد نقد قرار گرفتن عملکرد وزارت ورزش و جوانان طی چند ماه گذشته بوده، ادامه این روند اما شبهاتی را مبنی بر مهندسی کردن انتخابات برخی فدراسیون‌ها مانند پزشکی- ورزشی از سوی این وزارتخانه ایجاد کرده است.

شهریورماه گذشته دوره ریاست چهار ساله لطفعلی پورکاظمی و فدراسیون پزشکی ورزشی به پایان رسید. یکماه پیش از آن اما ثبت نام از کاندیداها برای برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون انجام شد و در تاریخ ۲۱ مردادماه هم صلاحیت این کاندیداها به تایید رسید، اما طی این مدت و با وجود گذشت بیش از ۷ ماه هنوز وزارت ورزش و جوانان زمانی را برای برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون تعیین نکرده است.

تنها کاری که وزارت ورزش و جوانان طی این مدت برای فدراسیون پزشکی- ورزشی انجام داد، معرفی اسدی به عنوان سرپرست این فدراسیون بود. قرار بود با سرپرستی اسدی مقدمات لازم برای برگزاری فدراسیون بی حاشیه پزشکی - ورزشی انجام شود، اما انجام نشدن این کار این فدراسیون را به حاشیه برده است.

اسدی که خود از کاندیداهای انتخابات فدراسیون پزشکی - ورزشی بود مدتی پس از حضور در این فدراسیون و البته انصراف از کاندیداتوری، به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال انتخاب شد و روبرو شدنش با حجم وسیع کارها در این پست، باعث شده نتواند بیشتر از حداکثر یک ساعت در روز برای اهالی پزشکی - ورزشی وقت بگذارد.

این روند که همچنان هم ادامه دارد، فدراسیون پزشکی - ورزشی که به دلیل مدیریت همزمان سلامت ۵۰ فدراسیون در زمینه های آسیب دیدگی ها، درمان ورزشکاران، دوپینگ، مکمل های ورزشی و... و البته اقدامات و فعالیت های بین‌المللی در این زمینه وسعت کاری بالایی دارد را با مشکل مواجه کرده است.

همه اینها درحالی است که وزیر ورزش و معاونانش طی چند ماه گذشته و در مواجهه با پیگیری ها و اعتراضات کاندیداها نسبت به برگزار نشدن مجمع فدراسیون پزشکی - ورزشی، خطاب به فراکسیون ورزش مجلس و مدیران سازمان بازرسی کل کشور قول داده بودند تا پایان امسال انتخابات این فدراسیون را برگزار کنند. حتی گفته شده بود زمان انتخابات این فدراسیون همزمان با زمان انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی اعلام خواهد شد.

در همین راستا، روز ۱۹ اسفند به عنوان زمان برگزاری انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام شد، بدون اینکه زمانی برای انجام شدن انتخابات فدراسیون پزشکی - ورزشی تعیین شود. حتی شنیده شده قرار است سرپرست جدیدی برای این فدراسیون مشخص شود و این یعنی ادامه بلاتکلیفی فدراسیون پزشکی - ورزشی تا سال آینده.

همه اینها نشان از آن است که انتخابات فدراسیون پزشکی - ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان درحال مهندسی شدن است. به‌خصوص اینکه طی چند ماه گذشته انتخابات فدراسیون هایی که ثبت نام از کاندیداهای آنها بعد از پزشکی - ورزشی انجام شد، برگزار شد، اما در مورد این فدراسیون هنوز هیچ اقدام تعیین کننده ای انجام نشده است. حال اینکه چرا انتخابات فدراسیونی مانند پزشکی- ورزشی که طی سال‌های گذشته از موفق‌ترین، تاثیرگذارترین و بی‌حاشیه‌ترین فدراسیون‌های ورزشی بوده، توسط مسئولان ورزش در حال مهندسی شدن است، پرسشی است که آنها باید پاسخگو باشند.