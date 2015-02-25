هرگز برای پیش بینی اسکار سال آینده زود نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مراسم اسکار امسال تنها همین چند روز پیش برگزار شد اما از همین حالا پیش‌بینی‌هایی برای اسکار سال آینده هم انجام شده‌اند. این‌ها چندی از فیلم‌هایی هستند که از این همین الان سر و صدا به پا کرده‌اند و می‌توانند در اسکار 2016 از شانس برنده شدن برخوردار باشند.

«هشت منفور» (ساخت کمپانی واینستین، اکران در فصل پاییز)

هشتمین فیلم کوئنتین تارانتینو تا همین حالا با بحث‌های بسیار همراه بوده و بعد از لو رفتن فیلمنامه آن به صورت آنلاین، تارانتینو مجبور به بازنویسی و نمایش و فروش فوق‌العاده مخفیانه آن به کمپانی‌های بزرگ شد و در نهایت این واینستین بود که آن را خریداری کرد. نقدهای نوشته شده از فیلمنامه تا به حال خیلی مثبت نبوده‌اند، ولی به هیچ‌وجه نباید تارانتینو و مجموعه‌ای از بازیگران که شامل چنینگ تیتوم و ساموئل جکسون می‌شود را دست کم گرفت.

«جوی» (ساخت کمپانی فاکس، اکران روز بیست و پنجم ماه دسامبر)

دیوید او. راسل سازنده فیلم‌های شناخته‌شده‌ای مانند «دفترچه بارقه امید» و «کلاه‌برداری آمریکایی»، حالا بار دیگر در فیلم جدید خود با جنیفر لارنس همکاری می‌کند. لارنس در این فیلم نقش جوی مانگانو خالق جاروهاي تی تمیزکننده میراکل ماپ را ایفا می‌کند که با اختراع خود به شهرت بسیاری دست پیدا کرده بود.

«من و ارل و دختر در حال مرگ» (ساخت فاکس سرچ‌لایت، تاریخ اکران نامشخص)

هنوز نمی‌توان حرف‌های زیادی درباره این فیلم زد، اما واکنش‌های خوب دیده شده نسبت به آن در جشنواره ساندنس می‌تواند به این معنی باشد که درست مانند فیلم‌های «ضربه شلاق» و «پسربچگی»، این فیلم بتواند تا اسکار سال آینده پیش‌روی کند.

«بازگشته از گور» (ساخت کمپانی فاکس، اکران روز بیست و پنجم دسامبر)

الخاندرو جی. ایناریتو با فیلم «مرد پرنده‌ای» جایزه‌های اصلی اسکار را از آن خود کرد و علاوه بر ساختن بهترین فیلم سال، جایزه بهترین کارگردانی را نیز از آن خود كرد. حالا او در فیلم بعدی‌اش داستانی وسترن با نقش‌آفرینی تام هاردی و لئوناردو دی‌کاپریو ساخته که در نقش شکارچیان پشم حیوانات در مناطق سرخ‌پوستی ظاهر مي شوند.

«فیلم جاسوسی جدید اسپیلبرگ» (ساخت کمپانی دیزنی، اکران روز شانزدهم اکتبر)

استیون اسپیلبرگ هم بعد از فیلم موفق «لینکلن» حالا در حال ساخت یک فیلم جاسوسی در دوران جنگ سرد است که هنوز عنوان رسمی برایش انتخاب نشده است. در این فیلم یکی از افراد محبوب آکادمی اسکار یعنی تام هنکس نقش وکیل آمریکایی را بازی می‌کند که توسط سازمان سی‌آی‌ای استخدام می‌شود تا به نجات خلبانی که توسط شوروی سابق دستگیر شده کمک کند.

«استیو جابز» (ساخت کمپانی یونیورسال، اکران روز نهم اکتبر)

آیا دنی بویل موفق خواهد شد؟ مایکل فسبندر در نقش افسانه کمپانی اپل بازی می‌کند و فیلمنامه را هم آرون سورکین نوشته است.