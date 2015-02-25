به گزارش خبرگزاری مهر سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه سومین همایش ایمنی و بازرسی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: بدون «اقتصاد مقاومتی» انقلاب اسلامی محقق نشده و به اهداف خود نمی‌رسد.

وی افزود: اگر به فرمایشات حضرت امام(ره) توجه داشته باشیم درمی‌یابیم که سخنان ایشان برای جوانان و دانشمندان این است که "بروید و پایه‌های اقتصاد و فرهنگ خود را در داخل کشور بسازید."

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تشکیل «جهاد سازندگی» و سازمان‌های مردمی در اوایل انقلاب اظهار کرد: این‌گونه جریانات نشان‌دهنده اهمیت این موضوع از همان ابتدای انقلاب است.

سرلشکر فیروزآبادی در این رابطه گفت: رهبر معظم انقلاب بعد از اتمام جنگ تحمیلی، در دوران دولت سازندگی و ریاست جمهوری آقای هاشمی فرمودند "برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را بدون احتساب فروش نفت انجام دهید"؛ یعنی ایشان بر اقتصاد بدون نفت تاکید داشتند، اما دولت‌ها بر حسب تحقق شعارهای خود و یا اجرای تحرکات سیاسی، جریان اقتصاد متکی بر نفت را همچنان زنده نگه‌داشته‌اند.

وی در خصوص اینکه چه زمانی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور محقق خواهد شد، اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در دستان تک تک ملت ایران است، و از کارگر و کشاورز و صاحبان حرفه و فن گرفته تا سرمایه‌دار و زمین‌دار و کارمند همگی در تحقق اقتصاد مقاومتی دخیل هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: مقام معظم رهبری می‌گویند "دولت‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند و موجودی کشور را در اختیار مردم قرار دهند، و مردم با استفاده از فکر خود، کار و تولید داخلی را توسعه بخشند."

سرلشکر فیروزآبادی افزود: علت اینکه ایشان اصرار فرمودند «صندوق ذخیره ارزی» تشکیل شود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بود؛ زیرا دستور ایشان این بود که پولی که در این صندوق پس‌انداز می‌شود جهت تولید و توسعه صنعتی کشور به مردم واگذار شود، تا بدین نحو اقتصاد داخلی به‌دست ملت شکل بگیرد؛ چراکه اجرای این فرایند، بسترساز اجرای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است.