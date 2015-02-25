برنامه ورزشی دانش آموزان در مدارس ابتدایی توجه ویژه ای می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صادقی چهارشنبه در آئین افتتاح دوره آموزشی کیفیت بخشی درس تربیت بدنی با اشاره به توجه ویژه سند تحول بنیادین به مقوله تربیت بدنی و سلامت گفت: مدیران مدارس ابتدایی اصلی ترین محور برنامه کیفیت بخشی درس تربیت بدنی هستند و نقش آنان در اثر بخشی و تقویت مولفه های این مهم تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه زمینه تحقق برنامه های مجموعه آموزش و پرورش داشتن تن و روان سالم است، گفت: ما باید تربیت را در مدرسه از کانال ورزش و سلامت و توجه به آن دنبال کنیم چرا که بدون تن و روان سالم سایر امور مفهومی نخواهد داشت.

معاون مدیرکل در حوزه تربیت بدنی و سلامت استان در بخش دیگری از سخنانش افزود: یکی از راه های مهم مقابله با آسیب های اجتماعی و معضلات فرهنگی، توجه به برنامه تربیت بدنی دانش آموزان در مدارس به ویژه در دوره ابتدایی است چرا که شکل گیری شخصیت اجتماعی در دوران ابتدایی و در درون مدرسه انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: امروز با توجه به آمار و اطلاعات موجود، بیشتر از هر زمانی نیازمند توجه به ورزش به خصوص در مدارس هستیم چرا که عدم ورود تفریحات مخرب الکترونیکی در برنامه های تفریحی و عدم تحرک آنها، بیشتر از هر زمانی سلامت کودکان و جامعه را تهدید می کند.

صادقی در پایان گفت: تا زمانی که نتوانیم، فرهنگ ورزش را در مدارس نهادینه کنیم نباید انتظار سلامتی و نشاط را در این محیط ها داشته باشیم.