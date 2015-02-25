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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

سه منطقه در چهارمحال و بختیاری لرزید/ خسارت جانی گزارش نشده است

سه منطقه در چهارمحال و بختیاری لرزید/ خسارت جانی گزارش نشده است

شهرکرد - سه منطقه لردگان، آلونی و بلداجی در چهارمحال و بختیاری لرزید.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه هایی با بزرگی های مختلفی از ظهر امروز چهارشنبه سه منطقه از استان چهارمحال و بختیاری را لرزاند.

این مناطق شامل آلونی، بلداجی، لردگان است.

بزرگترین این زمین لرزه ها در منطقه آلونی به شدت 4.6 ریشتر بوده است.

موقعیت رومرکز این زمین لرزه ۳۱.۶۴ شمالي و ۵۱.۰۰ شرقي است.

تاکنون خسارت جانی درپی این زلزله ها گزارش نشده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زمین لرزه های استان چهارمحال و بختیاری خسارت جانی نداشته است.

برومند جهانگیری گفت: به علت عمق زیاد وقوع زمین لرزه ها، این زمین لرزه ها خسارت جانی در پی نداشته است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 2506679

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