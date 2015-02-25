حضور ۱۸ هزار معتکف همدانی در بزرگترین مانور فرهنگی و معنوی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مراد کیانی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با اشاره به برگزاری دو نوبت اعتکاف ماه های رجب و رمضان، اظهار داشت: در ماه رجب در ۹۸ مسجد استان همدان مراسم اعتکاف برگزار شد.

وی با بیان اینکه مجموع شرکت کنندگان اعتکاف در ماه رجب به ۱۵هزار و ۴۸۰ نفر معتکف رسید، گفت: از این افراد ۸۳ درصد خانمها و ۱۷ درصد آقایان بودند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه ۶۱ درصد از معتکفین شهری و ۳۹ درصد روستایی بوده اند، افزود: ۵۰ درصد از اعتکاف کنندگان دارای تحصیلات عالیه بوده اند.

حجت الاسلام کیانی با اعلام اینکه ۵۳ درصد معتکفین از میان دانشجویان، دانش آموزان و طلاب بوده اند، ادامه داد: ۸۳ درصد نیز سن زیر ۳۰ سال داشته اند.

وی با افزودن این نکته که در ماه رمضان دو هزار و ۷۲۸ نفر در ۹ مسجد استان معتکف شدند، افزود: طبق آمار بیش از ۱۸ هزار نفر در دو برنامه اعتکاف سال شرکت کردند و این نوید خوبی است که بیش از یک درصد جمعیت استان در مراسم اعتکاف شرکت داشته اند.

۸۰۰ خادم اعتکاف در استان همدان با عشق تمام مشغول خدمت کردن به معتکفان هستند

دبیر ستاد اعتکاف استان همدان نیز با بیان اینکه اعتکاف بزرگترین مانور فرهنگی و معنوی کشور است، اذعان داشت: ۸۰۰ خادم اعتکاف در استان همدان با عشق تمام مشغول خدمت کردن به معتکفان هستند.

حسین صلواتی با بیان آنکه خادمین در دو مراسم اعتکاف در ماه های رمضان و رجب خود معتکف نیستند، گفت: برنامه اعتکاف خادمین استان در نیمه شعبان برگزار شد.

وی با اعلام اینکه به دنبال ایجاد دوره های جدید برای خادمان هستیم، ادامه داد: نیاز به وجود مساجد بیشتر برای برگزاری مراسم اعتکاف حس می شود.

دبیر ستاد اعتکاف استان همدان با اشاره به زمان اعتکاف سال ۹۴ در تاریخ ۱۲ اردیبهشت، گفت: در این زمان دانشجویان بیشتری نسبت به سال های گذشته برای حضور در اعتکاف شرکت می کنند.

صلواتی با اشاره به وجود دفاتر مرکزی اعتکاف در مساجد جامع مرکز هر استان، ابراز داشت: بخشی از مسجد جامع همدان باید به منظور دفتر اعتکاف استان درنظر گرفته شود.

وی به نیاز به همکاری سازمان های فرهنگی اعم از ارشاد اسلامی، شهرداری، صدا وسیما، سازمان تبلیغات، اداره اوقاف، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی اشاره و عنوان کرد: فضای اعتکاف فضای معنوی و بسیار مناسبی است و از طرفی امسال با درنظر گرفتن شرایط منطقه نیاز به همکاری دستگاه های امنیتی وجود دارد.

دبیر ستاد اعتکاف استان همدان با اشاره به آمار بالای معتکفین در ماه های گذشته، گفت: این آمار نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته و حدود هشت و نیم میلیون تومان به ستاد استانی اعتکاف کمک شد.