میکروبهای فرهنگی را درمان کنیم/ فروپاشی خانواده ها هدف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترقی پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش سلامت اجتماعی و ازدواج که در بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: سلامت اجتماعی و ازدواج در جامعه ما مبتنی بر فرآیند انقلاب اسلامی و در مسیرهای جامعه سازی اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آنچه در فرهنگ ما ترویج می شد این بود که جامعه ما به سمت فرهنگ غربی حرکت کنند، تصریح کرد: در آن زمان اصل کانون خانواده به سمت معیارها و ارزش هایی سوق داده می شد که در غرب وجود داشت.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه در غرب هسته خانواده متزلزل و کم رنگ است و افراد خانواده نسبت به یکدیگر تعهدی ندارند، گفت: حاکمیت لیبراسیم و امانیسم، فاصله گرفتن از ارزش های معنویی و تبدیل شدن زندگی به زندگی حیوانی عامل اصلی سوق یافتن به این زندگی ها است.

ترقی، از هم پاشیدگی زندگی ها و عدم وجود سرنوشت مشخص برای فرزندان را نتیجه این نوع نگاه به زندگی عنوان کرد و افزود: در زندگی های غربی هدف برای زندگی تعیین نشده و افراد بیشتر آخور نگرند و نه آخرنگر.

وی با تأکید بر اینکه سلامت اجتماعی از سلامت خانواده منتج می شود، بیان کرد: اگر خانواده ها سالم نباشند و اجزاء تشکیل دهنده خانواده سالم نباشند، نمی توانیم جامعه سالم داشته باشیم.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: البته ما با جامعه سالم هنوز فاصله داریم چراکه هنوز به خیلی از تکالیف اسلامی توجه و عمل نمی شود.

تاثیرپذیری از ماهواره واینترنت در زندگی

ترقی با بیان اینکه اگر در دوران زندگی به معیارها و تکالیفی که اسلام برای زن و مرد تعیین کرده عمل نشود، جامعه سالم محقق نمی شود، تأکید کرد: اگر جوانان ما در هنگام تصمیم گیری برای ازدواج عقلانیت و تجربه بزرگان را ملاک قرار دهند و معیارهای که اسلام برای تطبیق دو فرد قائل شده همه را مورد توجه قرار دهند، پایداری ازدواج ضمانت می شود.

وی به افزایش آمار طلاق در کشور اشاره کرد و گفت: این نشان می دهد که تاثیرپذیری از ماهواره واینترنت در زندگی تاثیرات مهمی گذاشته و اگر ریشه خانواده از ابتدا درست گذاشته نشود در ادامه دچار مشکلات زیادی می شویم.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)، جامعه سالم را جامعه ای عنوان کرد که آلوده کنندگان محیطی دائما زندگی اشخاص را به مخاطره نیندازند، افزود: اگر این میکروب های فرهنگی ذهن و فکر افراد را آلوده نکنند، جامعه می تواند سلامت خود را حفظ کند.

ترقی اضافه کرد: اما اگر بستری برای ورود این میکروب ها آماده شد و در مقابل جامعه برای مقابله با آن آمادگی پیدا نکرده بود، به طور طبیعی نه تنها اشخاص به مخاطره می افتند بلکه سلامتی تمام جامعه به خطر می افتد.

وی تأکید کرد: البته جامعه ای که مردم آن دچار فقدان مسکن، آموزش و سلامت هستند، شکاف طبقاتی، فقر و تنگدستی در آن وجود دارد، کرامت انسان ها مورد توجه نباشد، شایسته سالاری حاکم نباشد و اعتماد بین آحاد جامعه و امید به آینده وجود نداشته باشد نیز یک جامعه ناسالم تلقی می شود.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اظهار تأسف از اینکه در حال حاضر خیلی از این عوارض در جامعه ما نیز وجود دارد، بیان کرد: هرچند بعضی از این عوارض را از گذشته به ارث برده ایم اما بعضی نیز ناشی از سوء مدیریت ها بوده است.

وی با طرح این سوال که چرا بانک های ما میلیاردها تومان تسهیلات را بدون وصیقه را به بعضی از اشخاص پرداخت می کنند اما برای وام ازدواج این قدر مشکل تراشی می کنند، گفت: این موضوع نشان می دهد ما در یک سیاست متناقض در کشور عمل می کنیم.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه اثرات تخریبی مردم از جمله چشم و هم چشمی ها و سخت گرفتن زندگی جوانان نیز در در چالش ها و مشکلات ازدواج آسان تآثیر زیادی دارد، تصریح کرد: هیچ زندگی با پول و جهیزیه دوام پیدا نکرده و اصل زندگی رابطه و عشق صحیح بین دو فرد است.

ترقی ادامه داد: بنابراین ما به لحاظ مشکلات اجتماعی بسیاری از عوامل ناسلامتی اجتماعی را داریم که نیاز است این ضعف ها را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه عدالت باید در همه ارکان جامعه حاکم باشد، اظهارکرد: خوشبختانه کمیته امداد به برکت امام(ره) این بستر را فراهم کرده که امروز خانواده های محروم به خاطر محرومیت از ارتقاء به درجه های بالای اجتماعی محروم نشوند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به حضور بسیاری از جامعه هدف کمیته امداد در درجه های عالی اجتماعی، گفت: این یکی از علائم جامعه سازی اسلامی است اما کافی نیست و همه باید تلاش کنیم تا هر چه زودتر به تمدن اسلامی مد نظر رهبر کبیر انقلاب برسیم.

ترقی با بیان اینکه دشمنان اسلام از طریق ماهواره تمام برنامه خود را برای این گذاشته اند تا ریشه اصالت و پایداری خانواده را در کشور از بین ببرند، بیان کرد: آن ها دریافته اند اگر بتوانند پایه های خانواده را در جامعه از بین ببرند می توانند بسیاری از خواسته های خود را بر ما تحمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از تأکیدات رهبری همواره این است که به آینده انقلاب امیدوار باشیم، افزود: ناامیدی یکی از مسائلی است که در بازی های سیاسی امروز به آن توجه نمی شود.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) اضافه کرد: مفسد نمایی از جمهوری اسلامی کار دشمنان است تا امید را از جوانان بگیرند.

وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی هستیم که در همه عرصه ها پیشرفت هایی داشته ایم و این دشمنان را متحیر کرده و باید قدر این موقعیت را بدانیم و با امید حرکت در جهت تمدن اسلامی را سرعت ببخشیم.