جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری در شیراز آغاز شد

مدیرکل کانون استان فارس در حاشیه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: تمایز این دوره با دوره‌های گذشته این است که در شانزدهمین جشنواره نمایش‌ عروسکی کشور مربیان و کارشناسان نیز در کنار هنرمندان کارهای خود را برای کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهند که سبب ارتقای کیفیت این جشنواره شده است.

مجتبی حق پرست گفت: در دوره‌های پیشین جشنواره، اعضای کودک و نوجوان با هدایت مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون در جشنواره نمایش عروسکی شرکت می‌کردند و در این دوره مربیان و کارشناسان و اعضای ارشد به رقابت خواهند پرداخت.

وی در مورد بخش‌های مختلف این جشنواره بیان کرد: در بخش «نمایش‌نامه‌نویسی» از میان ۱۴۲ اثر رسیده ۷ اثر، در بخش «مقاله» از میان ۲۰ مقاله رسیده ۳ اثر و در بخش «نقد» از بین ۱۱ اثر رسیده ۴ اثر برگزیده اعلام شده است که در مراسم پایانی این جشنواره، تقدیر خواهند شد.

مدیر اجرایی شانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون تصریح کرد: در این جشنواره به تئاتر کاغذی نیز توجه شده است.

حق‌پرست گفت: استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، تهران و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، خراسان رضوی، فارس، کردستان، گیلان، هرمزگان، همدان و یزد ۱۳ استانی هستند که توانسته‌اند در یکی از چهار بخش جشنواره، برگزیده‌هایی داشته باشند.

وی افزود: هر یک از گروه‌های نمایشی اجرای دومی نیز ویژه‌ی کودکان و نوجوانان شیرازی خواهند داشت.