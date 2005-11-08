احمدي نژاد براي معرفي وزيران هيچگونه تعاملي را با مجلس انجام نداده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، صالحي كه در حاشيه جلسه علني روز سه شنبه نهاد قانونگذاري با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، با اشاره به سوابق و برنامه هاي محصولي وزير پيشنهادي نفت، اظهار داشت : احمدي نژاد در آغاز فعاليت دولت جديد شعار تعامل سر داد، اما متاسفانه ما اين تعامل را بين دولت و مجلس شاهد نيستيم.

وي افزود: در خصوص معرفي 4 وزير پيشنهادي از جمله وزير نفت، آقاي احمدي نژاد هيچگونه تعاملي را با مجلس انجام نداده است.

صالحي با بيان اين كه "اقتصاد ما متكي به نفت است و نبايد وزارت نفت را دست كم بگيريم" افزود: وزارت نفت، وزارتخانه اي است كه از آن به عنوان تحريم اقتصادي عليه يك كشور مي توان استفاده كرد، همانطور كه سلاح براي ما و جهان داراي اهميت است.

اين نماينده تصريح كرد: هر وقت و در هر كجا ساير مديران كشور با مشكل رو به رو مي شوند، مسوولان كشور سريعا به سراغ وزارت نفت مي روند؛ چرا كه اين امر نشان از اهميت ويژه اين صنعت دارد.

عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفت: آقاي محصولي يكي از فرماندهان بزرگ و شجاع دوران جنگ است، اما حالا بايد ديد كه آيا توان اداره يك وزارتخانه به اين سنگيني را دارد يا خير؟ از آنجايي كه اين وزارتخانه نزديك به سه ماه است كه وزير ندارد، ميلياردها دلار بر سرمايه گذاري ها در بخش عسلويه داشته است.

اين نماينده مجلس هفتم در پايان ابراز اميدواري كرد كه محصولي تا فردا از سوي رييس جمهوري عوض نشود و در صحن علني مجلس حضور پيدا كند تا بتواند از خود دفاع نمايد.

گفتني است؛ در حاشيه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي زمزمه هايي مبني بر اينكه رييس جمهوري تا فردا وزير ديگري را براي تصدي پست وزارت نفت به جاي محصولي به مجلس معرفي خواهد كرد، به گوش مي رسيد.