لزوم برنامه ریزی برای بهبود آموزش و پرورش عشایر استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی بابادی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای آموزش و پرورش عشایر استان، اظهار داشت: نباید حتی یک نفر را از تعلیم و تربیت دور نگه داشت و همه امکانات استان آماده است که اندک دانش آموزانی که به علت شرایط زندگی عشایری یا مشکلات بیماری و استثنایی بودن از تحصیل محروم مانده اند را تحت تعلیم قرار دهد.

وی خواستار همکاری ادارات و سازمانها با یکدیگر در جهت برنامه ریزی دقیق تر شد و گفت: این یک وظیفه سازمانی است که اداراتی که به آمار دقیق دسترسی دارند آن را در اختیار دیگر نهادها و سازمان ها بگذارند، به خصوص اینکه آموزش و پرورش که مبنای توسعه و رشد استان است باید بتواند به هر آماری که نیاز دارد دسترسی داشته باشد.

رضایی افزود: یکی از کارهایی که باید در این استان انجام بدهیم این است که الگوهای موفق و برنامه های مطلوب دیگران را مطالعه کنیم و در استان بکار بگیریم.

وی در ادامه به سخن امام راحل (ره) که فرموده اند:«تعلیم و تربیت عبادت است» اشاره و تصریح کرد: مهمترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آن کشور است و اگر می خواهیم نیروی انسانی کارآمدی داشته باشیم باید بیشترین بها را به آموزش و پرورش بدهیم.

استاندار کرمانشاه افزود: هر چقدر در این راه هزینه کنیم چند برابر سود بدست می آوریم و انتظارم این است که در زمینه الگوهای رشد نیروی انسانی، استان اول کشور شده و خود الگویی برای دیگر استان ها باشیم.

وی در پایان گفت: مسیر رشد با نیروی انسانی کارآمد میسر است و این راه نیز از آموزش و پرورش می گذرد.