ورود بخش خصوصی به جامعه هدف بهزیستی روند خدمات را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مکاریان ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بهزیستی افزود: در سازمان بهزیستی زنجان مبنا و خط مشی فعالیت‌ها بر کار بیشتر و اهل عمل بودن بنا نهاده شده است.

مکاریان با اشاره به اینکه شرایط مساعد کاری برای کارکنان ایجاد شده تصریح کرد: درهمه حوزه‌ها بر اساس اهداف ترسیم شده عمل شده است.

وی با بیان اینکه در مدت یک ونیم سال فعالیت خود به اهداف کمی تعیین شده سازمان نزدیک شده ایم عنوان کرد: استان زنجان جزء معدود استانهایی است که به اخذ امتیاز ۱۰۰۰ که یک شاخص در این سازمان است نزدیک شده است.

مکاریان با اشاره به اینکه بهزیستی زنجان در حوزه نماز به عنوان دستگاه برتر شناخته شده است بیان کرد: در این مدت در بسیاری از جهات بهزیستی موفق به کسب رتبه‌ها وعناوین برتر شده است.

وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر و انتخاب "کارویژه" برای همه حوزه‌ها گفت: با انجام این کار اقدامات لازم برای هر حوزه در یک روند میان مدت انجام می‌شود.

مدیرکل سابق بهزیستی استان زنجان با تقدیر از کارکنان و روسای بهزیستی شهرستان‌های استان زنجان بیان کرد: در مدت فعالیت خود در بهزیستی زنجان تمام دستگاههای مربوطه ونیز همکاران داخل سازمان نهایت همکاری و مساعدت را در جهت نیل به اهداف سازمان داشتند.

وی تاکید کرد: فضای مطلوبی در زنجان برای فعالیت فراهم شده بود که امیدواریم جامعه هدف بهزیستی از فعالیت‌های انجام شده رضایت داشته باشند.