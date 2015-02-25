به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروز پور ظهر چهار شنبه در نخستین شورای راهبری توسعه مدیریت استان همدان با بیان اینکه باید با هم افزایی در راستای تحقق سیاست های ابلاغی رهبری و برنامه سه ساله دولت تدبیر و امید درجهت توسعه کشور تلاش کرد، اظهار داشت: اگر حضرت زینب نبود کربلا هم نبود و امیدواریم درجایگاهی که آن بزرگوار ایفای نقش کردند ما نیز ایفای نقش کنیم.

وی با بیان اینکه استان همدان به دلیل ظرفیت های بزرگ و بسیار از استان های موفق بوده و همیشه رتبه های نخست را در بحث تحول اداری داشته است، گفت: همدان از استان های موفق در اجرای برنامه تحول اداری بوده و این جوشش و فعالیت استمرار دارد.

وی بیان کرد: نهاد هستی نا آرام و در حال تحول و مباحثی که ملاصدار مطرح کرده در زندگی و مدیریت ما جاری و ساری و این یک ضرورت است.

نوروز پور با بیان اینکه مشکلاتی نیز بعلت ضعف در نگرش وجود داشت که بسیاری از مشکلات در برنامه سوم و چهار اصلاح و همه در برنامه ای جامع تجمیع شد، بیان کرد: هفت برنامه منطقی نمودن اندازه دولت مطرح و بحث بود که دولت را کوچک کنند اما مقام معظم رهبری عنوان کردند که دولت در برخی از بخش ها باید تقویت شود و همه جا نباید به فکر کوچک کردن دولت بود.

وی با بیان اینکه در دولت رئیس جمهوری سابق۱۰ برنامه تحول اداری ابلاغ و فعالیت هایی به صورت موقت انجام شد، ادامه داد: در کشور ۱۸ ورازتخانه وجود دارد که به دنبال این هستند که محیط زیست نیز وزارتخانه شود.

نماینده سازمان مدیریت کشور با بیان اینکه ۹۱۱ موسسه دولتی، ۷۷۹ شرکت دولتی، ۵۹۵ شرکت زیر پوشش نهاد های دولتی، ۲۰ صندوق بازنشستگی، هزار و ۲۲۶ شهرداری و در مجموع سه هزار و ۶۰۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: ۹۷ هزار و ۶۷۸ واحد سازمانی، ۱۴۹ هزار و ۳۸۶ واحد درمانی، آموزشی و غیره نیز در کشور وجود دارد.

نوروز پور با بیان اینکه نسبت بودجه کل کشور به درآمد ناخالص داخلی ۹۲ درصد است که اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده باید تمام بودجه کشور صرف هزینه های جاری شود و برای عمرانی بودجه ای باقی نمی ماند، بیان کرد: ۴۴۲ هزار و ۴۰۹ مقام دولتی در کشور وجود دارد که باید به فکر اصلاح این وضع بود.