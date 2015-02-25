به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صبح امروز (۶ اسفند) با حضور سیدعباس صالحی ریاست نمایشگاه برگزار شد.
محمود آموزگار سخنگوی شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران درباره جزئیات این جلسه، گفت: در این جلسه ضوابط حضور و آییننامه انضباطی ناشران داخلی که توسط کمیته منتخب شورا بررسی و تصویب شده بود، مطرح شد.
وی افزود: در جلسات پیشین شورای سیاستگذاری بررسی و تدوین ضوابط حضور ناشران و آییننامه انضباطی به کمیتهای متشکل از اعضاء تشکلهای نشر و اعضاء شورای سیاستگذاری محول شده بود که پس از بازبینی و اصلاح به تصویب کمیته مزبور رسید و در جلسه امروز نیز مفاد ضوابط حضور ناشران داخلی در بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مطرح و به تایید اعضاء شورا رسید.
با این حال و به گفته سخنگوی شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، در رابطه با آییننامه انضباطی نیز متن تدوین شده توسط کمیته مذکور در صحن شورا مطرح و به لحاظ تذکرات شکلی و محتوایی مقرر شد که نسبت به اصلاح آن مطابق نظر شورا اقدام شود.
بر اساس این گزارش در این جلسه، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی، علیاكبر اشعري مشاور راهبردی پروژه باغ کتاب، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، جعفر همایی مدیر نشر نی و ناشر برگزیده در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، مرتضی کاظمی مشاور اقتصاد فرهنگ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرمسعود شهرامنیا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگیایران، علیرضا کرمانی دبیر شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران و علیاصغر سیدآبادی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی حضور داشتند.
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