به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در گردهمایی روابط عمومی‌های سازمان ملی استاندارد ایران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از نقاط مهم و استراتژیک کشور است که پارس جنوبی و نیروگاه اتمی بوشهر دو نقطه اثرگذار در جهان هستند.

وی با اشاره به تولید بیش از ۶۰ درصد از گاز کشور در پارس جنوبی، اذعان داشت: جزیره خارک به عنوان نماد استقاد و پایداری ایران اسلامی نیز ر استان بوشهر قرار دارد که ۹۵ درصد از صادرات نفت خام کشور از این جزیره صورت می‌گیرد.

استاندار بوشهر به نقش بسیار مهم ظرفیت‌های انرژی استان بوشهر در اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: پارس جنوبی بزرگترین مرکز صنعتی کشور است و شاهد توسعه روز افزون این منطقه هستیم.

وی همچنین به نقش بسیار مهم استاندارد در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: استان بوشهر در تجارت خارجی و در زمینه صادرات و واردات سهم بالایی دارد که اهمیت استاندارد را برای استان بیشتر می‌کند و نقشی مهم و حیاتی در استان دارد.

سالاری بر لزوم تبیین فرهنگ استاندارد در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: استاندارد نقش مهمی در افزایش اعتماد مردم در جامعه دارد و باید با افرایش کیفیت کالاهای تولیدی زمینه اعتماد مردم به استاندارد و تولیدات افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم استان بوشهر در ترانزیت کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس، تصریح کرد: ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر سالانه هفت میلیون تن است که با اجرای طرح‌های مناسب تا سه سال و نیم آینده این حجم دو برابر خواهد شد.