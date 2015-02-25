تامین گوشت سفید مورد نیاز در ایام عید نوروز در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار داشت: به منظور رفاه حال هم استانی گوشت سفید به اندازه کافی در استان ذخیره شده و مردم استان نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین با تدابیر اتخاذ شده قیمت گوشت مرغ در این ایام افزایش قیمتی نخواهد داشت و به قیمت سابق عرضه می شود.

مهری با بیان اینکه قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ، هفت هزار تومان است، گفت: در راستای ایجاد تعادل در عرضه گوشت مرغ و حمایت از مصرف کنندگان از امروز در هشت نقطه پر تردد شهری تبریز، مرغ منجمد به قیمت پنج هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ممنوع بودن خرید و فروش مرغ های آماده طبخ با وزن بیش از هزار و ۸۰۰ گرم گفت: در راستای حمایت از مصرف کنندگان از اول سال ۹۴ خرید و فروش مرغ های آماده طبخ با وزن بیش از هزار و ۸۰۰ گرم در فروشگاه ها و کشتارگاه ها ممنوع خواهد بود.