رشیدی درباره اولین تجربه کارگردانی تئاتر خود که قرار است تابستان سال 94 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا شود به خبرنگار مهر گفت: همیشه وقتی به کارگردانی تئاتر فکر می‌کردم، مهم برایم متن با کیفیتی بود که هم برای خودم و هم برای مخاطب جذابیت داشته باشد. در کشور سوییس فیلمی را دیدم که بعد متوجه شدم نمایشنامه‌ای از آن نیز نگاشته شده است. نسخه‌ای از این نمایشنامه را به ایران آوردم که توسط شهلا حائری ترجمه شد.



این بازیگر شناخته شده تئاتر ایران تأکید کرد: دوست نداشته و ندارم که به هر قیمتی کارگردانی تئاتر را تجربه کنم. نمایشنامه‌ای که خواندنش برایم خیلی جذاب بود، باعث شد تا راغب شوم که کارگردانی تئاتر را تجربه کنم.



وی درباره تداوم حضور خود در عرصه کارگردانی تئاتر گفت: همه چیز به تجربه اولم بستگی دارد. اگر این تجربه خوب باشد به سراغ دومین تجربه خواهم رفت. مهم برای من این است که تجربه درستی در اولین کارگردانی تئاترم داشته باشم.



رشیدی با اشاره به اینکه هنوز با ریاست تماشاخانه ایرانشهر بر سر نمایشنامه پیشنهادی به قطعیت نرسیده است، درباره گروه بازیگری مدنظر خود یادآور شد: هنوز بازیگران نمایش مشخص نیستند ولی قطعا خودم در نمایش بازی نخواهم کرد و تنها روی کارگردانی نمایش تمرکز می‌کنم.



طبق اعلام رئیس تماشاخانه ایرانشهر قرار است در تیرماه و مردادماه سال 94 حسن معجونی و لیلی رشیدی به صورت همزمان آثار خود را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرند.