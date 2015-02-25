كشف ۸۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در خدابنده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ"بهرامعلي خليلي "افزود: با اجراي طرح مبارزه با قاچاقچيان کالا وبا توجه به خبر بدست آمده مبني بر عبور کالاي قاچاق توسط يك دستگاه سواري پژو پارس از محور هاي موصلاتي شهرستان ، مأموران پليس آگاهي با اعزام به محل به طور نامحسوس محور ها ومبادي ورودي شهر "قيدار" را تحت کنترل قرار دادند.

وي افزود:با تعقيب و مراقبت پليس پس از مدتي انتظار خودرو سواري پژو پارس كه يك دستگاه سواري زانتيا نيز وي را همراهي مي كرد در محور "بيجار –خدابنده" مشاهده شد.

سرهنگ خليلی گفت: ماموران با استفاده از علائم هشدار دهنده قصد متوقف كردن خودرو را داشتند كه راننده بدون توجه به ايست پليس با افزودن سرعت خود از محل متواري شد.

وی خاطر نشان کرد: ماموران پس از مدتي تعقيب وگريز وبا كمك تيم هاي گشتي سطح شهر موفق شدند خودرو را در حوالي خيابان آزادگان متوقف كنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده تصريح كرد: دربازرسي از خودرو توقيف شده ۸۰۲ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق كه در قسمت های مختلف خودرو جاسازی شده بود كشف شد.

وي با بيان اينكه ارزش كالاهاي كشف شده ۶۵۰ميليون تومان است از شهروندان خواست:در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ تماس گرفته وموضوع را به اطلاع پليس برسانند.

کشف هزارو ۶۰۷قرص و داروي غير مجاز در زنجان

ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان زنجان موفق شدندبيش از هزار و ۶۰۷ قرص و داروي غير مجاز را کشف كنند.

رئيس پليس اطلاعات وامنيت عمومي در باره اين خبر گفت : ماموران پليس اطلاعات روز گذشته در راستاي مبارزه باعرضه انواع کالاي قاچاق و غير مجاز از واحدهاي صنفي وعطاري هاي سطح شهر بازرسی كردند.

سرهنگ "معرفت اله جوزی" افزود:ماموران در بازرسي از اين واحدهای صنفی موفق شدند تعداد هزار و ۶۰۷عددد انواع قرص و داروي غير مجاز كشف كنند.

اين مقام انتظامي در خاتمه با تاكيد بر مبارزه جدي با توزيع كنندگان غير مجاز دارو گفت : در اين زمينه پليس با تمام توان با متخلفان و توزيع كنندگان غيرمجاز مقابله مي كند.

جاساز ۳ ميليون و ۴۲۷ هزار عدد مواد محترقه در يک کاميون

ماموران انتظامي وآگاهی شهرستان سلطانيه "زنجان" موفق شدند از يك دستگاه كاميون ۳ميليون و ۴۲۷ هزارو ۲۰۰عدد انواع مواد محترقه را كشف كنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانيه گفت: طرح سراسري مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اولويت مبارزه با مواد محترقه با توجه به ايام پاياني سال به مرحله اجراء گذاشته شد.

سرهنگ "برزو مهديخانی "افزود: در راستاي اين طرح ماموران انتظامي وآگاهي پس از اطلاع از اينكه یک دستگاه كاميون باري قصد انتقال كالای قاچاق از محورهای مواصلاتی شهرستان را دارد، با استقرا ر در نقاط مختلف خودرو های عبوری را كنترل كردند.

وي اظهار داشت: ماموران مستقر در ورودي شهر به حركات مشكوك راننده يك دستگاه كاميون باري مشكوك شده وبا استفاده از علائم هشدار دهنده خودرو را متوقف كردند.

اين مقام مسئول بيان داشت: در بازرسي از داخل خودرو ۳ميليون و ۴۲۷ هزارو ۲۰۰عدد انواع مواد محترقه ، دو هزارو ۳۳۰ثوب انواع البسه و ۱۲ جفت كفش خارجي قاچاق كه به طرز ماهرانه اي در قسمت هاي مختلف خودرو جاسازي شده بود كشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانيه در خاتمه خاطرنشان کرد: راننده خودرو دستگير و پرونده اوليه در اين خصوص تشكيل واقدامات قانوني در حال انجام است.

مراقب انتشاراطلاعات شخصي خود درفضاي مجازي باشيد

سرپرست پليس فتاي استان زنجان با اشاره به آسيب هاي فضاي مجازي از کاربران وهموطنان عزيز خواست كه مراقب سوء استفاده کلاهبرداران ازتصاويرواطلاعات شخصي خود درفضاي سايبر باشند.

سرگرد "شعبانپور" افزود: فناوري اطلاعات و به خصوص فضاي سايبري در سال‌هاي اخير رشد چشمگير و روزافزوني داشته و تمايز فضاي مجازي از فضاي فيزيکي، جهان را به دهکده اي کوچک تبديل کرده که ارتکاب انواع جرايم سايبري از قبيل انواع کلاهبرداري ، قمار و شرط بندي هاي اينترنتي به مناسبتهاي مختلف در سطح جهان و کشور ، سوء استفاده از تصاوير و اطلاعات شخصي از ويژگي هاي آن است.

سرپرست پليس فتا ي استان زنجان خاطر نشان کرد: متاسفانه بسياري از افراد به دليل عدم آگاهي ازآسيب هاي شبكه هاي رايانه اي خصوصاً اينترنت با اعتماد كاذب به ديگران فكر مي كنند كه فايلهاي رايانه اي شخصي شان، نظير عكسها، ويدئوها و اسناد ، براي ديگران قابل دسترسي نيستند.

شعبانپور ادامه داد: اين اعتماد بي جا باعث مي شود اطلاعات شخصي شان به راحتي به سرقت رفته و کلاهبردارن با ترفندهاي مختلف از اين طريق اقدام به کلاهبرداري نمايند .

وي از كار بران خواست براي جلوگيری از اين اين سوء استفاده هاي احتمالي حتما از رمز عبور براي رايانه ، لپ تاپ وموبايل خود استفاده كنند يا از نرم افزارهاي امنيتي مثل آنتي ويروس ها ، آنتي تروجانها استفاده كنند.

شعبانپور در پايان براي جلوگيري از به سرقت رفتن فايل ها و اطلاعات شخصي به هشدارهاي پيشگيرانه ذيل اشاره کرد:

۱) همواره مراقب باشيد تا هيچگونه اطلاعاتي در مورد خود يا افراد خانواده خود را هرگز بر روي اينترنت منتشر نکنيد .

۲) هرگز فايليهاي ناشناس را بر روي کامپيوتر خود دانلود نکنيد.

۳) به خاطر داشته باشيد که بر روي اينترنت ، مردم مي‌توانند وانمود کنند که شخص ديگري هستند و با ايجاد ارتباط طولاني اينترنتي اعتماد شما را جلب کنند،هرگز حرفهاي آنها را باور نکنيد.

۴) درصفحات عضويت در سايتهاي گوناگون و مخصوصاً اتاق‌هاي گفتگو هرگز نام واقعي،تاريخ‌تولدآدرس خانه يا مدرسه و هرچيزي که ممکن است از آن سوءاستفاده شود را وارد نکنيد.