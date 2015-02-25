فرماندار جدید صومعه سرا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان صومعه سرا که صبح چهارشنبه در این شهرستان برگزار شد گفت: اندیشه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری خدمت به مردم در راستای تحقق بخشیدن به اهداف نظام است.

محمد علی نجفی با بیان اینکه تمام مدیران باید در خدمات رسانی بهتر به مردم اهتمام ورزند افزود: کسانی که دغدغه توسعه استان و کشور را دارند نباید از هیچگونه تلاش و کوششی دریغ ورزند و پا به پای مسئولان نظام، کشور را به رشد شکوفایی هدایت کنند.

وی ادامه داد: مسئولان نباید اجازه دهند افرادی خارج از گود، تلاش مدیران نظام را نادیده بگیرند و زحمات مسئولان را زیر سوال ببرند.

نجفی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذار در استان گفت: باید در استان شرایط لازم برای جذب سرمایه گذار فراهم شود تا سرمایه گذاران با رغبت بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری کنند و مدیران دستگاه ها موظف به آماده کردن زیر ساخت ها هستند.

وی گیلان را از امن ترین استان های کشور برشمرد و گفت: تلاش مسئولان گیلان در این زمینه تمام شدنی نخواهد بود. نجفی با توجه به فرارسیدن آغاز فصل کشاورزی اظهار کرد: برای مقابله با بحران کم آبی و استفاده بهینه از بارش الهی تاکنون ۵ جلسه در استان تشکیل شده است و با توجه به اینکه آب سد سفید رود کمتر تر از سال گذشته است، باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

در ادامه این مراسم، فرماندار سابق شهرستان صومعه سرا به ارائه عملکرد یک ساله خود در این شهرستان پرداخت و بیان کرد: بالغ بر ۳۰ هزار نفر که در حوادث برف سال ۹۲ دچار خسارت شده بودند به بانک های عامل شهرستان معرفی شدند که مبلغ ۲۵ میلیارد ریال وام بلاعوض و ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

غلامحسین رجبی افزود: ۵۰ درصد از اقدامات لازم برای برطرف کردن خساراتی که برف به واحدهای شهرک صنعتی وارد کرد، انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری، ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرستان صومعه سرا اختصاص یافته است گفت: ۴۶ درصد از این اعتبارات، جذب شده است.

رجبی با بیان اینکه مسئولان نباید قدرت کذایی را ملاک عمل قرار دهند افزود: خدمت به مردم در راستای سرافزازی نظام از اساس کار دولت دکتر تدبیر و امید است.

در همین مراسم امام جمعه صومعه سرا نیز هدف تمام پیامبران و امامان را اجرای عدالت الهی عنوان و ببان کرد: مسئولان نظام باید با الگو قرار دادن ائمه اطهار، عدالت الهی را هرچه بیشتر در جامعه حاکم کنند زیرا نظام جمهوری اسلامی بر این اساس شکل گرفته است.

حجت الاسلام اسماعیل صدیقی با بیان اینکه عزل و نصب کوتاه مدت مدیران بر پیشرفت شهرستان ضربه وارد می کند ادامه داد: این امر عملکرد مسئولان را زیر سوال می برد و مسئولان استان و کشور باید اجازه فرصت خدمت را به مسئولان شهرستانی بدهند تا حاصل تلاش آن ها در شهرستان به نتیجه برسد.