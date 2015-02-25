برگزاری جشن نیکوکاری در۱۱۵۴ پایگاه ثابت وسیار کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی ظهر چهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران افزود: این تعداد شامل پایگاههای بسیج و مدارس است که کار جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری را انجام می دهند.

وی بیان کرد: جشن نیکوکاری امسال از روزهای از ۱۳ تا ۱۵ اسفندماه در سراسر استان برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت برگزار خواهد شد.

متقی افزود: این جشن با هدف آشنا شدن دانش آموزان با فرهنگ احسان، انفاق و کمک به نیازمندان روز ۱۳ اسفند در ۸۰۰ پایگاه مدارس استان آغاز می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: همچون سال گذشته هر میزان کمک در مدارس جمع آوری شود در همان مدرسه به دانش آموزان نیازمند اهدا خواهد شد.

وی افزود: این جشن با ۳۵۴ پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد و پایگاه بسیج و مساجد در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ادامه می یابد.

متقی با اشاره به همزمانی این آیین با دهه فاطمیه، اظهار داشت: شعار جشن نیکوکاری امسال "اکرام فاطمی و شور نیکوکاری" است.

وی از مردم خیر و نیکوکار هم استانی خواست تا تا همچون سالهای گذشته حضوری پرشور در این آیین داشته باشند.