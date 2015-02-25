دولت و مجلس به کارکردهای تعاون در اقتصاد کشور توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری ظهر چهارشنبه در همایش تعاونگران آذربایجان غربی ضمن اشاره به اینکه متاسفانه تاکنون سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد محقق نشده، افزود: در این راستا نیازمند توجه جدی دولت و مجلس به کارکرد این بخش در اقتصاد کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم بخش تعاون می تواند اقتصاد کشور را پویا و فعال نگه دارد، اظهار داشت: در این راستا باید سهم بخش تعاون از درآمدهای واگذاری تخصیص یابد تا نسبت به توانمند سازی و حمایت از تعاونیهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی تلاش شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انجام پیگیریهای لازم برای آموزش وگسترش شبکه‌ تعاونیهای کشور خبر داد و اعلام کرد: همه تعاونیهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی کشور باید حمایت و تقویت شوند که این مهم نیازمند تعامل سازنده دولت و مجلس است.

کلانتری از اشتغال یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری بخش تعاون در کشور خبر داد و عنوان کرد: رفع فقر، اشتغال ارزان و پایدار، آسیب پذیری کمتر در شرایط سختی نظیر تحریم، کارآمدی مناسب و توسعه عدالت به همراه تولید سرمایه اجتماعی از جمله کارکردهای بخش تعاون محسوب می شوند.

وی گسترش فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت تعاون، تحکیم تعاملات شبکه ای، توسعه همکاری های بین بخشی، توسعه بازار و برندهای تعاونی ها و توسعه نظارت بر تعاونی ها را ۷ برنامه توسعه ای بخش تعاون در دولت یازدهم دانست و خواستارمشارکت جدی مردم در این بخش شد.