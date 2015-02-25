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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۳

حسن پور اعلام کرد:

محکومیت ۵۳۰ میلیون ریالی قاچاقچیان در همدان

محکومیت ۵۳۰ میلیون ریالی قاچاقچیان در همدان

همدان - مديركل تعزيرات حكومتی همدان از محکومیت ۵۳۰ میلیون ریالی قاچاقچيان از در همدان خبر داد.

علیرضا حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردی كه نسبت به قاچاق تعدادی لوازم خانگی و پوشاك به وسیله یك دستگاه خودرو كامیون اقدام كرده بود هنگام عبور از ایست و بازرسی شهید زارعی توسط مأمورین به ظن قاچاق دستگیر شد.

وی افزود: پرونده‌ای در این خصوص در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی همدان تشكیل شد و شعبه مربوطه نیز پس از صدور رأی مقتضی متهم را علاوه بر ضبط كالا به نفع دولت به پرداخت مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم كرد.

 مدیركل تعزیرات حكومتی همدان با بیان اینکه برای قاچاقچیان کالا اشد مجازات در نظر گرفته می‌شود، گفت: در پی كشف چای قاچاق توسط نیروی انتظامی نیز قاچاقچی از سوی تعزیرات حكومتی همدان علاوه بر ضبط كالا به پرداخت جزای نقدی محكوم شد.

وی ادامه داد: فردی كه نسبت به قاچاق تعداد ۶۹ كارتن چای به وسیله یك دستگاه خودرو نیسان اقدام كرده بود هنگام عبور از ایست و بازرسی شهید زارعی همدان توسط مامورین به ظن قاچاق دستگیر شد.

حسن‌پور با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی همدان گفت: شعبه مربوطه نیز پس از صدور رای مقتضی متهم را علاوه بر ضبط كالا به نفع دولت به پرداخت مبلغ  ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محكوم كرد.

 

کد مطلب 2506713

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