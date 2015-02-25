۳۰۰ هکتار بافت تاریخی ارومیه در فرآیند توسعه شهری باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر چهارشنبه در جمع اعضای اتاق فکر معماری و شهرسازی معاونت امور عمرانی با اشاره به اینکه از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت شهری ارومیه، ۳۰۰ هکتار بافت تاریخی است، افزود: در این راستا نیازمند برنامه ریزی و انجام طرحهای مطالعاتی برای احیا و حفاظت از این بافت هستیم.

وی بافتهای تاریخی شهر ارومیه را گنجینه ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان دانست و با اشاره به اینکه در بافت بناهاو نمادهای تاریخی و ارزشمند فرهنگی وجود دارد، اظهار داشت: احیا و حفاظت از بافت تاریخی شهر ارومیه برای معرفی جایگاه و اهمیت این شهر به لحاظ تاریخی و استراتژیک ضروری است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه محلات قدیمی دارای ارزش تاریخی ارومیه، برای انتقال فرهنگ و تمدن ادوار گذشته به آیندگان باید به نحو شایسته ای احیا و نگهداری شوند، اعلام کرد: باید نسبت به ساخت و سازها در حریم این بافت حساسیت ویژه ای داشته باشیم.

بهادری خواستار توجه ویژه به رعایت ضوابط و الزامات ویژه این محدوده ها در ارومیه شد و عنوان کرد: آنچه در این مناطق در قالب نوسازی و ساخت و ساز های شهری درحال شکل گیری است باید با رعایت الزامات انجام و ازمداخله هایی که منظر و نمای این مناطق را دستخوش تغییر می کند اجتناب کرد.

وی با بیان اینکه با مطالعه بافت تاریخی ارومیه شواهد تاریخی ارزشمندی از آداب و سنن و عقاید و دانش مهندسی و معماری ساکنان قدیمی و وقایع رویدادها در این شهر بدست می آید، گفت: در این راستا مطالعات پهنه بندی لرزه ای در محدوده پادگان داخل شهر اجرا می شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی یادآور شد: با توجه به مطالعات طرح جامع تفصیلی شهر ارومیه باید نتایج این مطالعات در تدوین ضوابط و الزامات شهرسازی لحاظ شود.

تاکنون بافت های تاریخی شهری شناسایی شده استان شامل شهرهای ارومیه ، خوی ، ماکو و تکاب است و همچنین روستاهای حسنلو، بسطام و عسگرآباد کوه نیز به عنوان روستاهای تاریخی شناسایی شده اند.