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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۴

رحیمی:

انتقادات سازنده موجب پیشرفت و توسعه جامعه می شود

انتقادات سازنده موجب پیشرفت و توسعه جامعه می شود

قزوین- معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت:انتقادات سازنده موجب پیشرفت و توسعه جامعه می شود از این رو باید از انتقادات و همکاری سایر احزاب و تفکرها استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین در جلسه معارفه معاونان سیاسی و برنامه ریزی فرمانداری و بخشدار مرکزی قزوین که ظهر چهارشنبه در سالن فرمانداری قزوین برگزار شد، گفت: شناسایی نیروها و استفاده از توانمندی های مدیریتی همه افراد باید در اولویت قرار گیرد و در صورتی که در این زمینه کوتاهی شود در حق نظام و مردم ظلم شده است.

وی بیان کرد: پرهیز از سیاست زدگی و ایجاد آرامش در کشور دستاورد مهم دولت تدبیر و امید است بر همین اساس با روی کارآمدن دولت دکتر روحانی زمینه آسایش و آرامش بیشتر در کشور فراهم شد که لازم است مسولان در جهت حمایت از این سیاست ها و موفقیت دولت یازدهم در اجرای برنامه هایش و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم تلاش کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در ادامه همفکری، تعامل و استقبال از انتقادات سازنده را لازمه پیشرفت و توسعه جامعه دانست و اظهار داشت: از انتقاد کلیه افراد، نهادها و احزابی که در چهارچوب نظام و برای تقویت آن است  استقبال می کنیم به شرطی که انتقادات سازنده و در جهت بهبود امور مردم باشد.

رحیمی با تاکید بر ایجاد وحدت در بین اقشار مختلف مردم تصریح کرد: پیروزی و موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی با وجود توطئه های داخلی و خارجی مانند جنگ هشت ساله و تحریم ها با وحدت به دست آمده است و امروز باید در جهت حفظ و تقویت این عامل موفقیت تلاش شود.

وی افزود: امروز با حمایت مردم و رهبری معظم انقلاب تیم مذاکره کننده هسته ای در برابر قدرت های جهانی از منافع ملی کشور دفاع می کند و امیدواریم با پیروزی در این مذاکرات زمینه رفع تحریم ها و خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم فراهم شود.

 در ادامه این مراسم ضمن قدردانی از خدمات هفت ماهه سرپرستی سیاوش طاهرخانی و رضا گروسی، ابوالفضل مرادی و کیومرث ایمن به ترتیب به عنوان معاونان برنامه ریزی و امور عمرانی و سیاسی، اجتماعی فرمانداری قزوین معرفی شدند. همچنین در این مراسم مرتضی علیخانی به عنوان بخشدار مرکزی قزوین معرفی شد.  

کد مطلب 2506716

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