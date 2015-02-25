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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

مدیرکل جدید زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست منصوب شد

مدیرکل جدید زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست منصوب شد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر کل جدید زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر معصومه ابتکار خطاب به گشتاسب میگونی آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می شوید.

برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفی مناطق تحت مدیریت، اجرای برنامه جامع مدیریت مناطق مبتنی بر استانداردهای بین المللی و باتوجه به طبیعت شکننده و آسیب پذیر کشور، همچنین مدیریت مطلوب ذخیره گاه های زیست کره در شرایط خشکسالی موجود، بررسی و تجدید نظر در حدود مناطق تحت مدیریت متناسب با ارزش های زیستگاهی و حذف بافت های مسکونی و صنعتی از اینگونه مناطق و اعمال مدیریت و حاکمیت مناسب سازمان در امور تالاب ها و جنگل های کشور از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام فرمایید.

کد مطلب 2506717

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