هماهنگی ملی در حوزه سایبری توسط شورایعالی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری افزود: ما در حوزه سایبری نیازمند دانشمند هستیم و ارتش سایبری، ارتش دانشمندانی است که در پلیس فتا مشغول فعالیت هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: دیدگاه‌های مختلفی برای نحوه چگونگی پیشرفت فضای مجازی وجود دارد اما مهم‌ترین بخش آن توسعه کشور به واسطه توسعه سایبر است که این امر به کمک متخصصان محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین بحث در توسعه و پیشرفت آن است که پیشرفت در فضای مجازی باید با حفظ امنیت حاصل ‌شود و در این صورت است که اقتصاد به شکوفایی می‌رسد. در برخی از کشورها شاهد آن هستیم که به دلیل نبود امنیت مشکلات عظیمی دارند.

مهندس انتظاری با بیان اینکه برای امنیت سایبر در پلیس فتا سرمایه‌گذاری خوبی شده است، اظهار داشت: امنیت فردی و نظام پیشگیری سایبری مهم‌ترین مسئله‌ای است که در منظومه سایبری شکل می‌گیرد و امنیت سایبری در حکم شورای عالی فضای مجازی نیز قرار گرفته چراکه از موضوعات بسیار مهم و ارزشمند است.

وی با اشاره به این که در نظام سایبری جهانی باید موفقیت خودمان را حفظ کنیم، افزود: ما توانسته‌ایم هم‌طراز با کشورهای بزرگ پیش برویم و طی 23 سال اخیر وارد عرصه جدیدی در فضای سایبری شدیم. امیدواریم بتوانیم در نظام سایبری جهانی به موقعیت های بهتری دسترسی پیدا کنیم.