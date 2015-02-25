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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۳

راه‌اندازی یک طرح اضطراری آبی در قم/ ورود تصفیه‌خانه فوری به مدار

راه‌اندازی یک طرح اضطراری آبی در قم/ ورود تصفیه‌خانه فوری به مدار

تصفیه‌خانه فوری اضطراری شماره ۳ آب قم فردا در جریان سفر استانی هیات وزیران به قم با حضور حمید چیت‌چیان وزیر نیرو آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان فردا در جریان سفر به قم ضم ن بازدید از رینگ آبرسانی قم، مراحل اجرایی تصفیه‌ خانه اصلی آب و مرکز کنترل پروژه سرشاخه‌ های دز، تصفیه‌ خانه فوری اضطراری شماره سه آب قم را راه‌ اندازی می‌کند.

در زمان حاضر، ظرفیت تصفیه‌ خانه آب قم حدود ۴۰۰۰ لیتر بر ثانیه است که با احداث تصفیه‌ خانه جدید این میزان به ۴۶۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد رسید. عبدالحمید توکلی بینا؛ مدیرعامل آب و فاضلاب استان قم با اشاره به در دست ساخت بودن تصفیه‌ خانه اصلی آب قم با بهره‌ مندی از تسهیلات بانک توسعه اسلامی اظهارداشت: تصفیه‌ خانه‌های فوری و اضطراری جهت تصفیه آب مورد نیاز شهر تا هنگام تکمیل تصفیه‌ خانه اصلی در مدار بهره‌ برداری خواهند بود.

وی هزینه احداث این تصفیه‌ خانه و اصلاح تصفیه‌ خانه‌های موجود را افزون‌ بر ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با احداث این تصفیه‌ خانه، افزون‌ بر افزایش ظرفیت تصفیه، کیفیت آب نیز بهبود خواهد یافت. مجموعه تصفیه‌ خانه‌ های آب قم، آب مورد نیاز شهرهای قم، سلفچگان، قنات‌ های کهک و شهرک‌ های صنعتی و مجتمع هشتاد روستا را تامین می‌کند.

کد مطلب 2506722

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