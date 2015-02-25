برپایی نمایشگاه کتاب با حضور ۴۳۰ ناشر و ۴۱ هزار عنوان کتاب در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: ۴۳۰ ناشر از جمله ۱۶ ناشر یزدی آثار منتشر شده خود را در هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد از ۹ تا ۱۴ اسفندماه به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد افتتاح می شود، مکان برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی استان یزد را محل دائمی نمایشگاه های استان یزد اعلام کرد.

غیاثی ندوشن تاکید کرد: این نمایشگاه امسال در بیش از ۲۵۰ غرفه در فضایی به وسعت پنج هزار مترمربع افتتاح می شود و عموم علاقمندان می توانند از نمایشگاه در ساعات صبح و بعداز ظهر از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ و ۱۶:۳۰ تا ۲۱:۳۰ بازدید کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: امسال ۴۰۰ میلیون تومان بن الکترونیکی کتاب نیز در نمایشگاه عرضه خواهد شد و عموم مردم می توانند از تخفیف خرید کتاب با استفاده از این بن ها بهره مند شوند.

غیاثی ندوشن از در نظر گرفتن تخفیف های ویژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و روحانیون خبر داد و عنوان کرد: از ناشران یزدی نیز در این نمایشگاه حمایت های خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امسال ۸۰ میلیون تومان از کتابهای ناشران استان یزد که در سال های ۹۲ و ۹۳ برای نخستین بار منتشر شده بود، خریداری شد که این میزان شامل ۱۱۱ عنوان کتاب با ۱۳ هزار جلد بوده است.

غیاثی ندوشن از اجرای برنامه های ویژه در این نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: آثار شهید مطهری در غرفه به صورت ویژه به نمایش گذاشته خواهد شد ضمن اینکه غرفه ای جداگانه و تخصصی نیز ویژه کودکان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: تلاش های بسیاری انجام شده تا این نمایشگاه بتواند علاقمندی مردم یزد به خرید و مطالعه کتاب را افزایش دهد و امیدواریم با تمهیدات انجام شده از جمله در نظر گرفتن اتوبوس های ویژه و تاکسی در مسیرهای نمایشگاه، مردم استقبال خوبی از این رویداد مهم فرهنگی استان یزد داشته باشند.