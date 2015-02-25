به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، بهرام افشارزاده در واکنش به شایعه استعفای خود گفت: از روزی که به استقلال آمدم، با محیط باشگاه بیگانه نبودم و از تمامی مشکلات آگاهی کامل داشتم اما چیزی که کار ما را سخت کرد این بود که بودجه پیش بینی شده از محل اسپانسر و برخی از دوستان هیات مدیره محقق نشد.

وی اضافه کرد: طی صحبتی که من با آقای خادم در ابتدا داشتم ایشان از بودجه و درآمد ۳۵ میلیارد تومانی سخن گفت که ۲۰ میلیارد توسط اسپانسر، ۱۰ میلیارد از محل درآمد سازمان لیگ و ۵ میلیارد کمک بعضی از دوستان هیات مدیره پیش بینی شده بود. اما متاسفانه تاکنون این بودجه محقق نشده است ولی تمامی این صحبت‌ها باعث نمی‌شود که من استعفا دهم.

مدیرعامل باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه روزهای سخت‌تری در استقلال تجربه کرده است، افزود: شرایط ما در ابتدای فصل از این شرایط خیلی بدتر بود اما با کمک همکاران توانستیم این فضا را مدیریت کنیم و اکنون نیز منتظر هستیم تا بحث واگذاری انجام شود و پس از واگذاری باشگاه را تحویل خریداران دهیم. من از اول فصل به خاطر هواداران آمدم و تکلیفی بود که آقای گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان برای من مشخص کردند و انشاالله تا آخرین روز هم با جدیت و تلاش مانند روز اول ادامه خواهیم داد.

وی در واکنش به محرومیت اعمال شده از سوی کرار جاسم از طرف کمیته انضباطی تصریح کرد: در مورد کرار متاسفانه صحبت زیاد مطرح شده است اما باید بگویم باشگاه استقلال زودتر از دیگر سازمان‌ها با وی برخورد کرده است و در صورت لزوم باز هم این کار را انجام خواهد داد.

افشارزاده با بیان این موضوع که کرار به ایران باز خواهد گشت، اضافه کرد: ما با کرار جاسم قرار داد دو ساله داریم و کرار به ایران باز خواهد گشت. پس از بازگشت با او جلسه‌ای خواهیم داشت و با تصمیم کمیته انضباطی باشگاه با او برخورد می‌کنیم. اگر او نخواهد باز گردد مطمئنا از طریق سازمان‌های مربوطه از جمله فیفا این مشکل را پیگیری خواهیم کرد.

وی درباره انعقاد قرار داد با اسپانسر جدید باشگاه گفت: تا کنون با اسپانسر جدیدی قرار داد امضا نکرده‌ایم و اسپانسر قبلی ما باید به تعهد خود عمل کند. قرارداد ما هنوز فسخ نشده است و طبیعی است انتظار داریم تا روزی که قرار داد ما پا بر جا هست به تعهدات خود عمل کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان درباره جلسه خود با وزیر ورزش و جوانان گفت: در این جلسه درباره مشکلات جاری و همچنین آینده باشگاه استقلال با گودرزی به بحث و تبادل نظر پرداختیم.