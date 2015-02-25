شورای فکر در بیمارستانها راه اندازی می شود/ فعالیت ۴۲۰۰ پرستار

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی ظهر چهارشنبه در آیین تقدیر از پرستاراان استان در ساری افزود: در حوزه پرستاری علاوه براینکه نکات مثبت زیادی داریم اما در خیلی از کارهایی که باید انجام بدهیم، عقب هستیم.

وی منابع نیروی انسانی را بالاترین ثروت هر کشوری دانست و اظهار داشت : اگر نیروی انسانی در جهت مناسب قرار بگیرد، هم پایداری داشته و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

جان بابایی حضور دائمی پرستاران در بیمارستانها را از نکات برجسته و مثبت آنان معرفی کرد واذعان داشت : تحصیلات دانشگاهی و دارابودن اطلاعات بسیاربا ارزش از دیگر نکات مثبت شغل پرستاری است که می تواند این عزیزان را در جایگاههای مدیریتی بیمارستانها قرار داده و مدیران مراکز درمانی و پزشکی از دانش و تجارب آنان که بیشترین ارتباط را با بیماران دارند، بهره مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در کشور ما خیلی به خدمات پرستاری در خارج از بیمارستان پرداخته نشده است، تصریح کرد : در خیلی از کشورها با سازماندهی خدمات پرستاری خارج از بیمارستان، بسیاری از خدماتی که باید توسط بیمارستان ها انجام شود از قبیل بیماریهای مزمن و بازتوانیها در منزل بیمار و توسط شرکتها ی مختلف انجام می شود که هم میانگین بستری در بیمارستانها را کاهش می دهد و هم می تواند موجب اشتغالزایی شود.

جان بابایی با بیان اینکه در بیشتر کشورها پرستاران در سطوح بالاتر پرستاری وبعنوان "نرس" در بیمارستان ها، فعالیت می کنند، بیان کرد : این پرستاران بعنوان درمانگر خدمات بالای پزشکی را انجام می دهند و این در حالی است که ما جایی را که پرستار می تواند درمانگر باشد، پزشک گذاشته ایم، در صورتیکه این پزشک می تواند در جایگاه بالاتری انجام وظیفه کند.

وی افزود: ما در استفاده از منابع نیروی انسانی عقب هستیم و بر روی توانمندیهای افراد مطالعه نمی شود تا از پتانسیل های هر فرد بدرستی استفاده شود.

این مقام مسئول بخشهای درمانی استان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با برنامه ریزیهای وزیر بهداشت و درمان پرستاران با نگاه ویژه ای دیده می شوند، توصیه کرد: پرستاران از توان مدیریتی خود، رؤسای بیمارستانها در اداره این مراکز یاری دهند و رؤسای بیمارستانها نیز با تشکیل شورای فکری، از نقطه نظرات پرستاران استفاده کنند.

دکتر فرهنگ بابامحمودی، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در امور خیرین و مردم نهاد، با اشاره به اینکه در سال ۱۲۹۴ شمسی اولین آموزشگاه پرستاری در شهر ارومیه تأسیس شد، گفت : تا ۲۳ روز دیگر وارد صدمین سالگرد تأسیس مدرسه عالی پرستاری می شویم.

وی جایگاه پرستاران را بسیار معنوی دانست و اظهار داشت : در دولت تدبیر و امید به بحث سلامت به عنوان اولویت کشوری، توجه شده است که به میزان بسیار زیادی هم بارمالی و سرگردانی را از بیماران کاسته و هم توجه خاصی به وضعیت حقوقی پرستاران و کادر بیمارستانی داشته است.

طرح تحول سلامت نیازمند تحول در اخلاق پرسنل بیمارستانی است

بابامحمودی افزود : طرح تحول سلامت وقتی به سرمنزل مقصود می رسد که در اخلاق پرسنل بیمارستانها هم تحول ایجاد شده و بیماران و همراهانشان راضی و خشنود از بیمارستان خارج شوند.

این متخصص داخلی عدم امنیت بیمارستانها را یکی از نقیصه های جدی، دانست و افزود : اگر تعداد زیادی همراه، در کنار بیمار حضور داشته باشند برای پرستاران، پزشکان و پرسنل بیمارستان عدم امنیت ایجاد می کنند که بخش نگهبانی بیمارستانها باید به این امر توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما منابع و معادن زیادی نداریم از پرستاران درخواست کرد در حفظ بیت المال بکوشند و در استفاده از اقلام پزشکی در بیمارستانها، اسراف نکنند.

بابا محمودی در خصوص منشورپرستاری، اظهار داشت : منشور پرستاری شامل اشاعه سلامت، پیشگیری از بیماری، بازسازی و حفظ سلامت، کاهش درد، حفاظت از زندگی و کرامت انسانی است که همه پرستاران عزیز جمهوری اسلامی ایران آن را رعایت می کند.

۴۲۰۰ پرستار در استان مازندران مشغول فعالیت هستند.

دکتر علیرضا مردانشاهی، معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه حدود ۴۲۰۰ کادر پرستاری در استان مشغول بکار هستتند، اذعان داشت: شاخص پرسنل پرستار به ازای هر تخت، درکل کشور یک پرستار است که این رقم در مازندران ۱.۴ پرستار به ازای هر تخت است.

وی افزود: به همت مسئولان دانشگاه، در کل کشوربیشترین مجوزبکارگیری پرستار، به استان مازندران اختصاص داده شده است.

مردانشاهی حجم کار در بیمارستانها را بسیار زیاد دانست و تصریح کرد : با اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور، حجم پول زیادی به بدنه درمان تزریق شد که هم موجب رضایتمندی مردم و هم با افزایش میزان پرداختی ها به پرستاران، رضایت این عزیزان را دربرگرفت.

وی ادامه داد : در این طرح، دولت تلاشش به سمت توسعه و تقویت خدمات پرسنلی بوده است و در پرداختها هم بطورعملیاتی نمود آن را شاهد هستیم.