ضرورت تجمیع کنگره های پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جعفریان روز چهارشنبه در مراسم افتتاح سیزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این همایش ها ارایه آخرین دستاوردهای علمی و به روز کردن اطلاعات و دانش متخصصان رشته های مختلف و آشنایی آنها با تازه ترین تجهیزات و لوازم پزشکی و جراحی است اما می توان با تجمیع کنگره ها نیز به این اهداف دسترسی پیدا کرد.

وی گفت: تعداد مقالات علمی منتشر شده از طرف ایران در نشریات معتبر جهانی مناسب و رو به افزایش است و از این نظر از وضعیت مناسبی برخوردار هستیم اما صرف تولید مقالات کافی نیست و باید تدابیری اتخاذ شود که این دستاوردهای علمی در ارایه خدمات پزشکی به بیماران به کار گرفته شود.

جعفریان ادامه داد: همچنین باید بررسی کرد که آیا می توان علوم جدید را در قالب کنگره ها به متخصصان رشته های مختلف پزشکی منتقل کرد و به این طریق اطلاعات آنها را به روز کرد.

وی در مورد معایب کنگره های پزشکی گفت: برگزاری کنگره ها هزینه بسیار زیادی دارد، بیشتر آنها در تهران برگزار می شوند و گاهی مطالب به روز نیست و یک مطلب علمی در کنگره های مختلف تکرار می شود.

جعفریان افزود: این در حالی است که باید امکان برگزاری مشترک کنگره ها و سمینارها در بین رشته های مختلف پزشکی به منظور کاهش هزینه ها و ایجاد ارتباط بیشتر بین متخصصان رشته های پزشکی فراهم شود و آنها از تمرکز در استان تهران خارج و در استان های مختلف برگزار شود.

در پایان این کنگره از دکتر فریدون جمالی، دکتر عطااله حبیبی و دکتر سید مهدی قریشیان به عنوان پیشکسوتان عرصه جراحی دهان، فک و صورت تقدیر شد.

سیزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران از ششم تا هشتم اسفند ماه جاری همزمان با پنجمین همایش ایمپلنت خلیج فارس و سومین جشنواره محققان جوان جراحی دهان، فک و صورت، در هتل المپیک تهران برگزار می شود.