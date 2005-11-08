چهارمين كارگاه تخصصي انديشه شناسي امام علي (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" در كرج، دبير كانون نهج البلاغه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي در اين كارگاه به بررسي جايگاه ارزشها در نهج البلاغه پرداخته و گفت : نهج البلاغه امام علي (ع) سرشار از ارزشهاي والاي اخلاقي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي،اقتصادي....است و نشان از عمق ديدگاه و بينش ارزش شناسانه حضرت علي(ع) است و آنچه دراين ارزشها مطرح مي شود، راهگشا و داراي آموزه هاي فراوان براي زندگي فردي و اجتماعي انسان است .

پريا پرند در ادامه به بيان ارزشهاي اخلاقي و ديني مطرح شده درنهج البلاغه پرداخت و افزود :عقلگرايي، دوري از خودبيني ، تقوي، دورانديشي، اخلاق خوش، تواضع، ادب، عمل صالح، پرهيز از شبهات، بي اعتنايي به دنياي حرام ، انجام واجبات، فروتني، انديشيدن، تداوم عمل ، تربيت، توكل ، زهد، شرم و حيا، شكيبايي، قلب سليم، سحرخيزي، نمونه هايي از درياي بيكران ارزشهاي والاي نهج البلاغه هستند كه امام علي (ع) عمل و رعايت آنها را باعث شرافت ، كرامت و والايي و دانايي انسان مي داند.

دبير كانون نهج البلاغه جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم در ادامه به بيان جايگاه ارزش دانش در نهج البلاغه پرداخت و تصريح كرد: از ديدگاه امام علي (ع) دانش داراي ارزش والايي است و ارزش هركس به ميزان دانايي و تخصص اوست .

وي افزود: امام علي (ع) درباره ارزش دانشمندان الهي مي فرمايند كه " بدانيد بندگاني كه نگاهدار علم خداوندند و آن را حفظ مي كنند و چشمه هاي علم الهي را جوشان مي سازند با دوستي خدا با يكديگر پيوند داشته و يكديگر را ديدار مي كنند، جام محبت را به همديگر مي نوشانند و از آبشخور علم او سيراب مي گردند و شك و ترديد درآنها راه نمي يابد.

به نظر پرند حضرت علي (ع) معتقد است كه علم در مقابل ثروت از ارزش بسيار والاتري برخورداراست زيرا علم، نگهبان انسان است در حالي كه انسان بايد نگهبان مال باشد و در همين حال ، مال با بخشش كاستي مي گيرد ولي علم با بخشش فزوني مي يابد و دانشمند تا دنيا برقرار است زنده است و ياد آنان حتي بعد از مرگ هم در دلها هميشه زنده است .

دبير كانون نهج البلاغه جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم تصريح كرد: موضوعاتي همچون قناعت، تواضع ا،جمع آوري بيت المال ،صدقه،زكات،سخاوتمندي،كسب و كار،خودكفايي و....از ارزشهاي مطرح اقتصادي در نهج البلاغه هستند.

پرند در ادامه تربيت ، تذكر دادن اشتباهات، جهاد در راه خدا، خوشرويي و خوش اخلاقي، شادابي دركار،عملگرايي، آداب معاشرت با مردم ، وفاداري، مشورت، دانش آموختن و آداب و رسوم اجتماعي را از ارزشهاي عمده در نهج البلاغه اعلام كرد و در ادامه به ديگر ويژگيهاي ارزشها در نهج البلاغه پرداخت و گفت: از ديدگاه امام علي (ع)ارزشها و ضد ارزشها در دنيا به هم آميخته اند و امام علي (ع) معتقدند شادي و سرور دنيا با غم و اندوه آميخته است. همانطور كه توانايي انسان به هر حال به ضعف و سستي مي گرايد. بنابراين زيبايي و شگفتيهاي دنيا نبايد انسان را مغرور نمايد؛ زيرا اين موارد زمان كوتاهي دوام دارند و دنيايي كه حلال با حرام ، خوبي با بدي، زندگي و مرگ، شيريني و تلخي آن با هم آميخته ارزشي ندارد.

پرند در ادامه به بخش توحيد در انقلاب ارزشها و همچنين جايگاه ارزش مباني اعتقادي پرداخت و گفت :"كسي كه عظمت خداوند درجانش بزرگ و منزلت او در قلبش والاست، سزاوار است كه هر چه جز خدا را كوچك شمارد و كسي كه به مباني اعتقادي ايمان واخلاص دارد، ارزش گفتار او بالا رفته و عمل و كردارش به پيشگاه خدا مي سد.

در اين كارگاه سه ساعته شركت كنندگان با قرائت خطبه ها ، نامه ها و حكمتهاي نهج البلاغه به صورت موضوعي آشنا شدند و در خصوص انواع ارزشها همچون: ارزشهاي اخلاقي ، معنوي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي به بحث و تبادل نظر با يكديگر پرداختند.