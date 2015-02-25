به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد حشمتی ظهر چهارشنبه در گردهمایی روسای مراکز آموزشی فنی و حرفهای استان بوشهر اظهار داشت: آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز جامعه را تأمین و زمینه خوداشتغالی برای افراد فراهم می کند.
وی افزود: با توجه به اينكه نيروي انساني توانمند و تأثيرگذار بايستي تلفيقي از علم و مهارت باشد و هر دو مقوله مذكور در آموزش فني و حرفه اي وجود دارد، باید تلاش کرد تا با نيازسنجي از بازار اشتغال، نوسازي تجهيزات كارگاهي، راه اندازي حرفههاي جديد مورد نياز صنايع و تأمين مربي متخصص و خبره گامي اساسي در آمادهسازي نيروهاي كار مورد نياز استان برداشته شود.
حشمتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۷ درصد آموزش های ارائه شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر اساس تقاضای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و آموزش و پرورش است، بر تقاضامحور شدن آموزش ها و آموزشهای منجر به اشتغال در برنامه ریزی آموزشی سال ۹۴ تاکید کرد.
وی توجه به الگوی آموزشی بازار محور، طرح واگذاری کارگاههای آموزشی و اجاره فضاهای بلااستفاده مراکز به بخش های خصوصی با رویکرد آموزشی به منظور رونق بیشتر آموزش های فنی و حرفه ای را ضروری عنوان کرد.
معاون آموزش، پژوهش و برنامهریزی اداره کل در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در سال جاری ۶۱.۷درصد آموزشهای فنی و حرفه ای ارائه شده توسط بخش دولتی و خصوصی در حوزه خدمات بوده است.
وی بر توسعه آموزش های حوزههای صنعت، کشاورزی وفرهنگ و هنر نیز تاکید کرد.
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