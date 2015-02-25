به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته پنجم اسفندماه مراسم اکران خصوصی فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با حضور سینماگران، هنرمندان و ورزشکاران در تالار شمس برگزار شد.

در ابتدای مراسم افتتاحیه فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه» از کیانوش عیاری به پاس یک عمر تلاش مستمر در سینمای ایران تقدیر شد.

کیانوش عیاری به دعوت نیما رییسی که اجرای این مراسم را بر عهده داشت روی سن رفت و گفت: نمی‌توانم کتمان کنم از اینکه مورد تقدیر قرار می‌گیرم، قند توی دلم آب می‌شود، هرچند سعی می‌کنم تا حد ممکن از نظرها پنهان شوم اما از حضور در جمع این چهره‌های شناخته شده که برای من محترم هستند خیلی خوشحالم.

وی درباره تعریف هایی که مجری برنامه در باب بی مدعا و کاربلد بودن عیاری از وی کرد نیز توضیح داد: تعریف هایی از من شد که برای خودم هم جالب بود و تازگی داشت از تعریفی که کردید و از نگاهی که به من دارید ممنونم.

شهاب حسینی که در آخرین ساخته کیانوش عیاری فیلم سینمایی «خانه پدری» بازی کرده بود برای اهدای تقدیرنامه و هدیه او روی سن رفت و بیان کرد: کیانوش عیاری کارگردانی است که بدون شک هر بازیگری آرزو دارد که نام او زینت بخش کارنامهٔ کاری اش باشد که خوشبختانه این اتفاق برای من افتاد.

حسینی که به تازگی پدرش را از دست داده است دربارهٔ حال این روزهای خودش نیز اظهار کرد: چند وقتی است که حال و روز درستی برای حضور در مجامع عمومی ندارم، اما این فرصت را مغتنم شمردم تا در خدمت استاد عیاری باشم.

کیانوش عیاری نیز در ادامه مراسم به شهاب حسینی اشاره کرد و گفت: سال ها پیش که من شهاب حسینی را فقط به ‌اسم می‌شناختم و نمی‌دانستم کیست، روزی یک برنامه تلویزیونی با اجرای او دیدم که بغض خاصی در اجرایش داشت و من بسیار علاقمند شدم. آن زمان در حال تدوین مجموعهٔ «روزگار قریب» بودم، به دفتر کارم رفتم و به همکارانم گفتم که بازیگر اصلی فیلم بعدی‌ام را پیدا کرده‌ام، یک مجری تلویزیون است که بغض خاصی در صدایش دارد و دوست‌داشتنی و صمیمی است و اگر بازیگر شود از آنهایی خواهد شد که هرگز کسی هنر بازیگری‌اش را نخواهد دید.

وی اضافه کرد: من که فکر می‌کردم در آستانهٔ کشف یک ستارهٔ بزرگ برای سینمای ایران هستم، با راهنمایی دوستانم متوجه شدم که این شخص همان شهاب حسینی معروف است! اما به هر حال تصمیم من عوض نشد و وقتی می‌خواستم فیلم «خانهٔ پدری» را بسازم از حضور او بهره‌مند شدم.

کارگردان فیلم «خانه پدری» در پایان سخنان خود عنوان کرد: خوشحالم که روزهایی را در کنار این بازیگر بامزه سپری کردم. البته بامزه به لحاظ لحظاتی که در پشت صحنه فیلم برای دادن انرژی به گروه می ساخت.

در ادامه این مراسم با نمایش عکسی قدیمی از زنده یاد زاون قوکاسیان که در کنار او کیانوش عیاری، ابراهیم حقیقی و حسن بنی هاشمی نیز حضور داشتند و همچنین صحبت های مختصر عیاری از این منتقد، نویسنده و فیلمساز قدیمی قدردانی شد.

به گفته عیاری این عکس مربوط به جشنوارهٔ سال ۱۳۵۲ است که با فیلم هایی که این چهار هنرمند حاضر در عکس در جشنواره داشتند به طور مشترک برنده سه جایزه شده بودند.

سپس عوامل فیلم با حضور بر روی سن ضمن خوشامدگویی، حاضران در سالن را به تماشای فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه» دعوت کردند.

ابراهیم ابراهیمیان، صابر ابر، نازنین بیاتی، شهاب حسینی، افسانه بایگان، رویا تیموریان، کیانوش عیاری، بهروز افخمی، مرجان شیر محمدی، بهروز شعیبی،عباس غزالی، محسن کیایی، نازنین فراهانی، امیر حسین آرمان، مینا ساداتی، رعنا آزادی ور، حامد کمیلی، رضا بابک، بهنوش طباطبایی، بهاران بنی احمد، نیما رئیسی، لیلا زارع، لیلا بلوکات، نورا هاشمی، سیاوش اسعدی، علی شادمان، نعیمه نظام دوست، شایسته ایرانی، حسین محجوب، منصور لشگری قوچانی، امیر سمواتی، حبیب اسماعیلی، جمشید محمودی، نوید محمودی، علیرضا رئیسیان، سحر صباغ سرشت، بیتا بادران، علی کریمی، علی انصاریان، شیرین بینا، حمیرا ریاضی، پریچهر قنبری، نگار آذربایجانی، سودابه سعیدنیا، احمد احمدی، امیر عابدی، آتوسا قلمفرسایی و امیر سماواتی از دیگر حاضران این مراسم بوده‌اند.