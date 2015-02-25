به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای این مرحله از رقابتها که در سالن 12 هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌‎شود، به شرح زیر است:

* ایران - سوئد، ساعت 11

* سومانی - ترکیه، ساعت 13

همچنین دیدارهای رده‌بندی و فینال این مسابقات جمعه برگزار می‌شود.