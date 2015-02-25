به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای این مرحله از رقابتها که در سالن 12 هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار میشود، به شرح زیر است:
* ایران - سوئد، ساعت 11
* سومانی - ترکیه، ساعت 13
همچنین دیدارهای ردهبندی و فینال این مسابقات جمعه برگزار میشود.
مرحله نیمهنهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی هنرمندان درحالی فردا برگزار میشود که تیم ایران برابر سوئد قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای این مرحله از رقابتها که در سالن 12 هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار میشود، به شرح زیر است:
* ایران - سوئد، ساعت 11
* سومانی - ترکیه، ساعت 13
همچنین دیدارهای ردهبندی و فینال این مسابقات جمعه برگزار میشود.
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