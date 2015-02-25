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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۹

مسابقات جام جهانی هنرمندان؛

برنامه مرحله نیمه‌نهایی اعلام شد/ رویارویی هنرمندان ایران و سوئد

برنامه مرحله نیمه‌نهایی اعلام شد/ رویارویی هنرمندان ایران و سوئد

مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی هنرمندان درحالی فردا برگزار می‌شود که تیم ایران برابر سوئد قرار می‌‎گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای این مرحله از رقابتها که در سالن 12 هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌‎شود، به شرح زیر است:

* ایران - سوئد، ساعت 11
* سومانی - ترکیه، ساعت 13

همچنین دیدارهای رده‌بندی و فینال این مسابقات جمعه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2506733

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