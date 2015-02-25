به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا احمدي يزدي با بيان اينكه هم اکنون یکی از چالش هاي پیش روی صنایع برق و انرژی کشور ناشي از تغييرات آب و هوایی است، گفت: تغییرات آب و هوایی در کشور به دنبال ۲ عامل افزايش جمعيت و افزايش تقاضا برای مصرف انرژي به وقوع پیوسته است.

مدير دفتر مديريت مصرف توانير با اعلام اینکه افزايش مصرف و تقاضاي انرژي موجب افزايش انتشار آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي وافزايش دماي هوا و آسيب رساندن جدي به محيط زيست شده است، تصریح کرد: افزايش دماي هوا در فصول گرم سال منجر به استفاده بیشتر به لوازم سرمایشی شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای استفاده از دستگاه های سرمایشی منجر به كاهش راندمان نيروگاه‌ها به ویژه واحدهای نیروگاهی حرارتي و بروز حوادث طبيعي شده است، بیان کرد: تقاضا و افزايش استفاده از سيستم‌هاي سرمايشي نیاز به احداث نيروگاه‌های جدید را افزایش داده است.

احمدی یزدی با یادآوری اینکه استفاده گسترده از کولرها و دستگاه های سرمایشی برقی منجر به افزايش گرما و آلودگي بيشتر خواهد شد، تبیین کرد: هم اکنون مصرف برق واحدهاي مسكوني در جهان از ۳۰۰ تريليون وات ساعت در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۴۰۰۰ تريليون وات ساعت در سال ۲۰۵۰ میلادی افزایش یافته است.

مدير دفتر مديريت مصرف توانير با اشاره به مصرف بي رويه انرژي در کشور در طول چند سال گذشته تاکنون تاکید کرد: اگر اين روند ادامه دار باشد حجم تاسيسات برق براي ارائه سرويس ۲ برابر خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مديريت مصرف مهمترين و اقتصادي ترين راهكار ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در صنعت برق است، افزود: با اجراي راهكارهاي مديريت مصرف تاثير قابل توجهي در كاهش نياز مصرف برق كشور حاصل مي شود.