به گزارش خبرنگار مهر، رضا محبوبی ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه اجتماعی فرهنگی در استان زنجان افزود: دولت تدبیر و امید خواهان افزایش تعطیلات رسمی کشور است.

وی اظهار داشت: باورهای دینی و سنتی به راحتی قابل تغییر نیستند و نمی‌توان جهت کاهش یا حذف برخی روزهای تعطیل از خطوط قرمز عبور کردو با ید به این ها توجه کنیم.

مشاور وزیر کشور و معاون اموراجتماعی مرکز امور فرهنگی و اجتماعی گفت: در حال حاضر با احتساب ۱۶ روز تعطیلی با مناسبات مذهبی شش روز تعطیلی با مناسبات ملی و سیاسی و همچنین چهار روز تعطیلی به مناسبت عید نوروز در مجموع ۲۶ روز تعطیل رسمی در ایران داریم.

محبوبی تاکید کرد: ایران از نظر دارا بودن تعداد تعطیلات رسمی دومین کشور است.

وی در ادامه افزود: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در کشور رسمی نیست و در شمارش به حساب نمی‌آید با این وجود دولت همچنان خواهان افزایش تعطیلات است.

مشاور وزیر کشور،بر توسعه حوزه فرهنگی و اجتماعی در جامعه اشاره کردو یاد آورشد:شناسایی اساتید در حوزه‌های فرهنگی و رایزنی با آنها موجب حرکت اساسی در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور می‌شود.

محبوبی گفت: در این میان ۲۴۴ متغیر در سطح کلان، خرد و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن به وزارتخانه ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه مداخلات ساختاری تاثیر پایدارتری نسبت به مداخلات برنامه‌ای دارد گفت: دولت تدبیر و امید جهت بسترسازی برای افزایش صله‌رحم، توسعه صنعت گردشگری و کمک به بهبود اوقات فراغت مایل به افزایش تعطیلات رسمی کشور است.