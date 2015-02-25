پیشرفت فناوری های کشاورزی زمینه ساز ورود به بازارهای جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی در همایش بزرگداشت روز مهندسی و در حضور اعضای مجموعه کشاورزی اظهار داشت: باور داریم که از زمان تاسیس این سازمان، کلیه مهندسین متعهد و متخصص برای دست یابی به اهداف پیش بینی شده متحد شده اند.

وی افزود: استانداردسازی تولید و ورود به بازارهای جهانی نیازمند به روز نمودن اطلاعات و فناوری ها بوده که این مهم از طریق مهندسی کردن فرایند تولید امکان پذیر است.

شفیعی ادامه داد: دانشگاه ها باید در تربیت دانشجویان مهندس کشاورزی تلاش لازم را بکند زیرا در دنیای امروزی، پیشرفت علم دانش در تمامی حوزه ها ضروری بوده و تولید محصولات کشاورزی مناسب نیز نیازمند فناوری های به روز است.

سرهنگ ذوالفقاری، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز در این همایش با اشاره به برنامه های بسیج مهندسین در راستای اقتصاد مقاومتی خواستار حضور فعال مهندسین بسیجی در عرصه های تولید و تجارت محصولات کشاورزی شد.

گفتنی است در این همایش مهندس نوری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و سرهنگ قائمی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان نیز در مورد مهندسی کردن فرایند تولید در بخش کشاورزی مطالبی ارائه کردند.