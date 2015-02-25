تشکیل ۹ کمیته برای ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر سه شنبه در جلسه خدمات اجرایی سفر در فرمانداری سمنان با اشاره به پیگیری های انجام شده در راستای بستر سازی در خصوص میزبانی مسافران و زائران علی بن موسی الرضا (ع) در آستانه تعطیلات نوروزی از پیش بینی و تجهیز حداقل ۱۰۰ مدرسه بمنظور اسکان مسافران خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه هفت کمیته شامل کمیته حمل و نقل و ترافیک، کمیته امداد، نجات، خدمات، امنیتی و انتظامی و خدمات بهداشتی، کمیته زیباسازی محیط شهری و سمنان گردی، کمیته خدمات اسکان و رفاه، کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات با مسئولیت، کمیته نظارت و تنظیم بازار، کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در ایام تعطیلات نوروزی تشکیل شده است.

وی خواستار هماهنگی هرچه بیشتر این کمیته ها در ارائه خدمت بهتر به مسافران شد و افزود: تفاهم نامه توسعه گردشگری با مراکز استان های غربی کشور در خصوص جذب گردشگری و جذب حداکثری مسافران و هدایت آنان به سمنان برای اسکان و استراحت در راستای کاهش تصادفات جاده ای و خسارات جرجی و جانی و مالی منعقد شده است.

رئیس ستاد خدمات اجرایی سفر شهرستان سمنان با بیان اینکه باید خدمات ارائه شده متناسب با تقاضاها و نیازمندی های مسافران باشد، افزود: فعال بودن بیش از ۴۰ مسجد و فعال بودن تمام دستگاه های خدماتی، واحدهای صنفی و کشیک دستگاه های اجرایی در ایام تعطیلات نوروزی توفیق بیشتر به زائران است.

سعدالدین افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم میزبان خوبی برای هموطنان سراسر کشور باشیم.

تهیه کشیک دستگاه های اجرایی و واحدهای صنفی، ا یجاد بازارچه های صنایع دستی و محصولات بومی، برگزاری تور سمنان گردی، آماده سازی مساجد، برگزاری خیمه های معرفت در ورودی های شهر و پارک ها، استقرار کمپینگ چادرهای مسافرتی در پارکها بمنظور رفاه حال مسافران، تهیه لیست شرکت های بیمه گر، تشکیل کمیته استقبال از بهار و همچنین پاکسازی و نظافت عمومی پارکها بالاخص محل های استقرار، تامین اتوبوس حمل مسافران در برگزاری تور سمنان گردی، رفع نقاط حادثه خیز، احداث رادارخانه دوم در محور سمنان به دامغان و ... از جمله مصوبات این جلسه بود.