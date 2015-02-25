برگزاری طرح های مناسب ایام فاطمیه و نوروز در بقاع متبرکه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با اشاره به اینکه مسابقات طرح حفظ قرآن کریم هفته آینده در استان آغاز می شود، اظهار داشت: در این طرح افزون بر سه هزار نفر شرکت کننده حضور دارند.

وی به طرح های این سازمان در ایام نوروز و ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: طرح آرامش بهاری ویژه ایام نوروز و استقبال از مسافران نوروزی در ۶۰ بقعه استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به طرح خیمه های معرفت در این ایام اشاره و عنوان کرد: پاسخ گویی به شبهات دینی توسط مبلغین دوره دیده در بقاع متبرکه صورت می گیرد.

زین العابدینی همچنین یادآور شد: طرح سوگواره یاس نبوی نیز در ۳۱ بقعه استان همدان برگزار می شود.

رئیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد همدان نیز با بیان اینکه کتاب هایی با مضمون فرهنگی و مذهبی در ایستگاه های صلواتی نوروز قرار می گیرد، گفت: وضعیت کشور در ایام نوروز به دلیل آنکه اکثر ارگان ها و سازمان های اداری تعطیل است، شرایط خاص و ویژه ای است.

هادی فیض منش با بیان اینکه بخش اعظمی از برنامه ها توسط مردم و نهادهای مردمی در این ایام اداره می شود، گفت: باید برنامه ها به شکلی ترتیب داده شود که شان ایام فاطمیه حفظ گردد.

درب مساجد در ایام نخست نوروز به روی مردم و مسافرین باز باشد

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور مساجد تنها در ساعات خاصی باز است و باید تدبیری اندیشیده شود تا درب مساجد در ایام نخست نوروز به روی مردم و مسافرین باز باشد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان همدان نیز با اشاره به حضور ۱۵۰ نفر مبلغ در سطح شهرستان همدان و ۵۰ نفر مدعو از قم در ایام نوروز در همدان، گفت: این افراد به صورت خاص در اماکن تفریحی و تاریخی و ایستگاه های صلواتی حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام محمد جمشیدی با بیان اینکه در مراکز یاد شده نماز به صورت جماعت برگزار خواهد شد، افزود: در لحظه تحویل سال تمامی مساجد باز خواهد بود و مداح مستقر در مسجد دعای سال تحویل را قرائت می کند.

مدیر امور اجتماعی شهرداری نیز در این جلسه اظهار داشت: تزئینات سطح شهر متناسب با ایام فاطمیه و عید نوروز و به گونه ای صورت می گیرد که حرمت ایام فاطمیه حفظ گردد.

جواد زارعی با اعلام اینکه پرچم های مناسب عزاداری در سطح شهر نصب می شود، گفت: برگزاری ایام فاطمیه نیاز به هوشیاری مناسبی دارد، چرا که دشمن در تلاش است مناسبت های ملی و مذهبی را در تضاد با یکدیگر قرار دهد.

وی با بیان اینکه مناسبتهای یاد شده هیچ گونه منافاتی باهم ندارند، افزود: برخی افراد در جامعه تحت تاثیر شبکه های دشمن هستند و آسیب پذیرند.