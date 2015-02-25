استاندار بوشهر به دیدار خانواده شهید «احمد عارفی» رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید احمد عارفی گفت: شهدا، به ما درس ایثار و ازخودگذشتگی در راه منافع ملی دادند و ما وظیفه داریم به یاد شهدا و رشادت ها ی آنان باشیم.

وی با بیان اینکه شهدا افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، تاکید کرد: والدین شهدا که چنین فرزندانی را تربیت کرده اند نیز مایه افتخار ما هستند.

استاندار بوشهر در دیدار با مادر شهید عارفی و سایر اعضای این خانواده، مشکلات آنان را بررسی و برای مرتفع شدن آنان، پیگیری های لازم را دستور داد.

سالاری در این دیدار با درخواست مادر شهید عارفی برای تامین اعتبار دیوارکشی آرامگاه شهر ریز موافقت کرد.

گفتنی است، شهید احمد عارفی از شهدای مجرد و بسیجی بخش ریز بوده که در عملیات «رمضان» به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

استاندار بوشهر و هیات همراه وی همچنین با حضور در گلزار شهدای این بخش به مقام والای شهدا ادای احترام کردند و پایان بخش سفر وی به بخش ریز نیز دیدار با خانواده شهید عارفی بود.