اختتامیه مسابقه آهنگسازی خانه موسیقی در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقه آهنگسازی خانه موسیقی با معرفی برگزیدگان، یکشنبه 10 اسفند از ساعت 18 در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در اين مراسم که به همت کانون آهنگسازان خانه موسیقی برگزار می‌شود، قرار است برخی از آثار این دوره از مسابقه مرور شود و همچنین فیلمی از اولين كوارتت زهى اثر هرمز فرهت، پخش خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های این مراسم، معرفی برگزیدگان رشته‌های مختلف و اهدای لوح تقدیر خانه موسیقی خواهد بود.

داوران دومين دوره مسابقه آهنگسازى سیدمحمد میرزمانی، امير‌مهيار تفرشى‌پور و امير بكان بوده‌اند.

حضور در این برنامه برای علاقمندان آزاد است و علاقه‌مندان به موسیقی می‌توانند یکشنبه 10 اسفند، ساعت 18 به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.