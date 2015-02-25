الحاق اراضی به بیمارستان نمازی شیراز بر اساس رویه قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد هادی ایمانیه عصر چهارشنبه بدنبال اعتراض برخی از اساتید دانشگاه شیراز به دلیل الحاق برخی از اراضی این دانشگاه به دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای احداث بیمارستان جدید نمازی در جمع خبرنگاران بیان کرد: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای الحالق بیمارستان نمازی هرگونه اقداماتی که انجام داده اند قانونی است وبا مستنداتی که وجود دارد این موضوع ثابت شده که به لحاظ قانونی زمین مورد نظر به بیمارستان نمازی تعلق دارد.

وی بابیان اینکه در سال ۸۸ بنا به تصمیم گیری مسئولان کشوری مقرر شد تا ۳۰ سال آینده زمین های موقوفه مرحوم نمازی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد افزود: امروزه هم مدعی هستیم برای ساخت بیمارستان در وسعت ۴۰۰ هکتاری موقوفه مرحوم نمازی تنها ۵۰ درصد آن برای بیمارستان نمازی برای اقدام عام المنفعه صورت می پذیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: چنانچه هرگونه اعتراضی وجود داشته باشد ضروری است با ارائه مستندات از طریق راه های قانونی پیگیری بشود.

ایمانیه تاکید دارد: سیاست اصلی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبرای اجرای الحاق بیمارستان نمازی تنها یک اقدام خداپسندانه است واین درحالی است این دانشگاه نه تلاشی برای ساخت آپارتمان برای استادان دارد ونه اینکه بخواهد منزل مسکونی برای کارمندان احداث کند.

وی یادآور شد: مرحوم نمازی ثروت و اراضی خود راوقف عمران و آبادانی شیراز کرد ، سیستم آب این شهر را بنا نهاد، برای مبارزه با بسیاری از بیماری ها و درمان ریشه ای بیماری ها تلاش کرد و اکنون نیز نیت ما در الحاق بخشی از اراضی موقوفه نمازی که در اختیار دانشگاه شیراز است برای همین فرایند است و برای عمران و آبادانی شیراز و برای تجدید بنای همان بیمارستانی است که از آرمان های اصلی مرحوم نمازی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با یاد آوری اینکه دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقطعی تحت نام دانشگاه شیراز یکی بودند که بعد از جدا شدن از هم و قرار گرفتن در زیر مجموعه دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان بنا شد که اموال آنها نیز تقسیم شود، گفت: این تقسیم اموال انجام شده تا امروز به بحث تقسیم زمینی در محدوده پردیس ارم رسیده ایم که دانشگاه علوم پزشکی متقاضی بخشی از این اراضی است تا بیمارستان شماره دو نمازی شیراز را در آنجا احداث کند.

روز گذشته برخی استادان دانشگاه شیراز نسبت به الحاق زمینهای این دانشگاه به بیمارستان نمازی اعتراض خود مطرح کردند.