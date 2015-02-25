به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی روز سه شنبه 7 اسفندماه در جریان بازدید از نخستین جشنواره بین المللی فیلم های علمی اهواز گفت: یکی از برنامه ها و آرزوهای ما این است که درعرصه برگزاری برنامه های فرهنگی تا آن جایی که ممکن است تمرکز زدایی کنیم و بسیاری از برنامه های فرهنگی را در خارج از تهران برگزار کنیم تا به این بهانه شور و نشاطی در بین اهالی فرهنگ و هنر در رشته های مختلف ایجاد شود. ضمن اینکه به این بهانه توجه دولت نیز در سطح کلان به امکانات و ظرفیت های موجود در استان‌های مختلف جلب شود. نمونه ملموس این روند، برگزاری جشنواره فیلم های علمی اهواز و جشنواره انجمن سینمای جوان «اروند» در آبادان بود که باعث ایجاد شور و شوق در بین جوانان سینماگر استان شد.

وی در ادامه ضمن تشکر از سینماگران بزرگ و برجسته کشور که با حضور در استان خوزستان، باعث دلگرمی اهالی فرهنگ و هنر در منطقه شدند افزود: برگزاری جشنواره فیلم های علمی در اهواز هم اتفاق بسیار خوبی است و دکتر نشان و دوستان و همکارانشان زحمت زیادی کشیدند و کار خیلی خوبی را سامان دادند. حضور یک جشنواره علمی در ایران جایش خیلی خالی بود و اهواز و خوزستان با توجه به سوابق علمی و دانشگاهی این استان، می توانند مدعی یک جشنواره بین المللی به تمام معنا در این عرصه باشند.

ایوبی با خشنودی از برگزاری این جشنواره گفت: ما در سال 94 یعنی سالی که در پیش رو داریم سعی می‌کنیم تعداد این جشنواره‌ها را در نقاط مختلف ایران افزایش بدهیم و معتقد هستیم که برگزاری این جشنواره ها می تواند شور و شوق و امید را در اهالی فرهنگ و هنر ایجاد کند.

وی در مورد کمک های دولتی و خصوصا سازمان سینمایی به این جشنواره گفت: ما از ابتدا در جریان برگزاری این جشنواره بودیم و برای اخذ مجوزها همکارهای لازم را انجام دادیم و به برگزار کنندگان جشنواره فیلم اهواز کمک کردیم و باز هم خواهیم کرد و اگر نیاز های‌شان را بدانیم حتما بی پاسخ نخواهیم گذاشت.

رییس سازمان سینمایی با ابراز خوشحالی از کم شدن آلودگی هوای خوزستان گفت: بعد از مدتی که با نگرانی و اضطراب خبرهای خوزستان، اهواز، آبادان و خرمشهر را با تصاویر خیلی تکان دهنده و دردناکی که از ریزگردها و غبار و توفان‌ها پی‌گیری می‌کردیم، بحمدالله بعد از ریزش باران رحمت الهی اکنون در فضایی خیلی خوب این همه خبر خوب و دلنشین از فعالیت‌های هنری و علمی از خوزستان مخابره شد که باعث خوشحالی است.