اقتصاد مقاومتی الگوی مصرف است/ نیاز ۱۵۰ میلیاردی پارک موزه

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق مقدسی بعد ازظهر چهارشنبه در اجلاسیه ائمه جماعات مازندران که در مسجد جامع شهرستان سورک برگزار شد اظهار داشت: در برنامه های صدا و سیما نیاز جدی به برنامه های معارفی احساس می شود.

وی با بیان این که برنامه ها ی صدا و سیما باید بیش از پیش شعار معرفتی داشته باشند افزود: حوزه معارف نقش درجه یک برای برنا مه سازی خواهد داشت.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران تصریح کرد:در دنیای جنگ رسانه ای امروز نبایدبرنامه ها را احساسی اجرا کنیم بلکه برنامه های معرفتی باید نشان دهد که دین توان اداره کشور را دارد.

وی تاکید کرد:در برنامه های معرفتی باید نشان دهیم بن بستی در دین وجود ندارد و نشان دهیم به راحتی می توان به احکام معرفتی دسترسی داشت.

وی تاکید کرد: کارکرد دین در خانواده باید با یک کار کارشناسی نشان داده شود و در حوزه خرافه زدایی از کارشناسان خبره کمک بگیریم چرا که خرافه پرستی طراحی دشمنان اسلام است.

مقدسی تصریح کرد: در شبکه های ماهواره ای از خرافه پرستی برای جریان سازی بهره مند می شوند و تحریف و روشنفکری جدید را بوجود می آورند.

وی متذکر شد: در مسیر رفع شبهات دقت لازم را نداریم درحالیکه در قبال جامعه اسلامی که مازندران نیز جزئی از آن است مسولیت داریم.

وی گفت: نظام اسلامی محصول نهایی چرخه ای است که از انقلاب شروع شده و به نظام جمهوری اسلامی منتج شده است.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران خاطر نشان کرد: با کمک روحانیون باید به شناساندن ظرفیتهای ناشناخته استان کمک شود تا عرصه های فعالیتی که برای استان مفید است انتخاب شود.

مقدسی با بیان این که هر هفته یک شبکه فارسی زبان به شبکه های ماهواره ای اضافه می شود گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ شبکه فارسی زبان در ماهواره فعالیت می کنند.

شبکه های ماهوراه ای وحدت را هدف گرفته اند

این مقام مسول ابراز داشت :برخی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بودجه ای ۲ برابر بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارند و بسیاری از آنها به دنبال اختلاف و تفرقه افکنی است و شبکه های ماهواره ای عامل وحدت را هدف قرار داده اند و در این زمینه هزینه های هنگفتی را می پردازند.

مقدسی خاطر نشان کرد: بیش از ۸۰ درصد مباحث ماهواره سوژه های سیاسی هستند که به جریان سازیهای تفرقه افکن در میان ملتها می پردازند.

ارسطو قادری فرماندار میاندرود نیز در سخنانی با خیرمقدم به ائمه جمعه استان، گفت: مردم ايران همیشه علقه خاصي به روحانيت داشته اند و امام راحل با هدايت مردم و با ايجاد علاقه مندي در بين اقشار مختلف مردم توانست انقلاب ايران را به پيروزي برساند.

وي آبگرفتگي و سيلاب در مياندورود را يكي از مشكلات اصلي عنوان كرد و ابراز داشت:در اين راستا تغيير الگوي كشت صورت گرفته و پنج ميليارد ريال براي توسعه نهال كاري در شهرستان هزينه شده است.

نماينده دولت در شهرستان مياندورود با بيان اينكه تعامل خوبي بين روحانيت و مسئولان شهرستان وجود دارد افزود:همه مديران شهرستان وظيفه دارند كه با امام جمعه همكاري كنند.

رونمایی از کتابهای دفاع مقدس

سردار عبدالله ملكي مدیرکل بنیاد حفظ و نشر آثار ارزش هاي دفاع مقدس نیز افزود: كتابهاي بسياري در حوزه دفاع مقدس منتشر شده است كه به زودي هشت كتاب مربوط به حماسه جنگل آمل در استان رونمايي خواهد شد.

وي از نگارش نقش هر شهرستان در دفاع مقدس در قالب كتاب خبر داد و گفت:لشگر ۲۵ كربلا و رزمندگان استان مازندران نقش بسزايي در دوران جنگ ايفا كردند و نياز است تا همه دستگاه هاي فرهنگي در اين خصوص همكاري لازم را داشته باشند.

پیشرفت ۲۰ درصدی پارک موزه مازندران

ملكي پيشرفت فيزيكي پارك موزه دفاع مقدس را ۲۰ درصد اعلام كرد و ابراز داشت:در ساخت اين پارك موزه نبايد بخشي عمل كرد بلكه قرار است عمليات والفجر هشت و نقش رزمندگان مازندران در اين پارك موزه جانمايي شود.

مديركل حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس ميزان اعتبار تكميل اين پارك موزه را بيش از۱۵۰ ميليارد تومان برآورد كرد و گفت:فاز نخست پارك موزه در ابتداي سال ۹۵ افتتاح خواهد شد كه مزار شهداي گمنام مازندران در اين پارك موزه ديده مي شود.

کارگروه نامگذاری معابر تعطیل شد

وي همچنين از تعطيلي كارگروه نامگذاري معابر و خيابان ها در شهرداري ها انتقاد كرد و گفت:نامگذاري ها به سمت گل و گياه رفته است در حالي كه شهداي عزيز ما مايه افتخار و عزت كشور هستند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری تصریح کرد: ۴۲ امام جماعت در شهرستانهای مختلف استان فعالیت می کنند که باید با ترویج فرهنگ شهادت و احیای آثار شهدا و برگزاری یادمان انقلاب اسلامی را حفظ کنند.

آیت الله نورالله طبرسی با بیان این که هزینه منفی تبلیغات بر علیه اسلام را کشورهای عربی و عربستان از درآمدهای نفتی تامین می کنند افزود:دنیای استکبار را تقویت می کنند تا به راحتی و در آرامش بر علیه اسلام و مسلمانان نقشه بکشند.

نقش مهم رسانه ها در ترویج اسلام

طبرسی تصریح کرد:دنیای امروز دنیای جنگ اطلاعات و رسانه ها است و نقش رسانه ها در تبلیغ و ترویج اسلام بسیار مهم است.

وی با بیان این که نقش رسانه ها در ترویج و تبلیغ فرهنگ صحیح اسلام بسیار مهم است تاکید کرد:ما باید از رسانه ها به هبترین شکل استفاده کنیم.

امام جمعه ساری خاطر نشان کرد آزادی رسانه ها در دست ما است و این فرصت خوبی است که هیچ گاه شیعیان و تاریخ شیعه به آن دست رسی نداشته است.

وی در پایان با تاکید بر زندگی امام و جلوگیری از اسراف و تجمل گرایی گفت : باید پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) را سرلوحه کارمان قرار دهیم.